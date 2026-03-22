霍爾木茲海峽倘封鎖至6月 全球GDP增長料降2.9百分點

美國達拉斯聯邦儲備銀行估算，若伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽石油運輸持續停頓至6月，全球第2季經濟增長將拖慢2.9個百分點。

全球約五分一的石油需經由霍爾木茲海峽運輸，但受到戰爭影響，該海峽目前幾乎形同封鎖。達拉斯儲銀研究人員模擬，在霍爾木茲海峽不同封鎖時間下，潛在的經濟影響有多大。

研究人員指出，在霍爾木茲海峽導致全球20%石油供給中斷的情況下，指紐約油價將漲到每桶98美元（這一點日前已經實現），而全球第2季GDP增長率將拖慢2.9個百分點。

汽油加價令其他支出減少

經濟學家正密切關注汽油、柴油及其他石油產品價格飆升，所帶來通脹與需求衝擊。部分經濟學家指出，汽油價格上漲已導致其他類別的支出減少。美國民眾正尋求緩解高燃料成本的方法，包括減少旅遊，以及在加油站排隊以節省微薄的油錢。

全美柴油平均價格在本周突破每加侖5美元，為史上第二次出現如此高價。由於柴油是幾乎所有產業運作所需的資源，柴油高漲意味經濟將面臨連鎖反應。