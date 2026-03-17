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達里奧警告霍爾木茲海峽如「最終決戰」 倘美敗陣勢令資金出逃 或失儲備貨幣地位

宏觀經濟
更新時間：17:25 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:25 2026-03-17 HKT

有「鱷王」之稱的橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）繼早前警告大國之間的衝突將不再受法律約束、而是回歸原始的權力博弈後，最新再在社交平台發文指出，美伊戰爭一個顯而易見、且幾乎所有人都認同的關鍵，就是「誰控制了霍爾木茲海峽」，並形容為「最終決戰」。他更直言，如果伊朗最終控制了霍爾木茲海峽的通行權，甚至擁有了談判的權力，將意味美國被視為戰敗、伊朗將被視為勝利。

伊朗控制海峽表明美國失敗

達里奧解釋，如果伊朗控制霍爾木茲海峽並將其用作武器，將清楚地表明美國無力解決當前局勢，其後果將對美國、其在該地區的盟友（尤其是海灣盟友）、最依賴其石油供應的國家、世界經濟以及世界秩序造成巨大損害。同時，無論美國未能控制霍爾木茲海峽的原因是甚麼，均代表了美國總統特朗普和美國的失敗。

他認為，失去霍爾木茲海峽控制權對於美國而言，其後果將如同1956年蘇伊士運河危機對於英國一樣，也如同18世紀荷蘭帝國和17世紀西班牙帝國遭遇類似失敗一樣，並提到帝國瓦解的事件模式幾乎總是相同的。他又認為，這場決定勝負的「最終決戰」將重塑歷史，因為民眾和資金會迅速且自然地逃離輸家，同時影響市場、尤其是債務市場、貨幣市場和黃金市場，以及地緣政治格局。

警惕盟友和債權人失去信心

當看到這麼多類似的案例，達里奧得出了一個原則：「當擁有世界儲備貨幣的世界主導力量​​過度擴張，並通過失去軍事和金融控制而暴露其弱點時，要警惕盟友和債權人失去信心、失去儲備貨幣地位、出售債務資產以及貨幣貶值，尤其是相對於黃金而言」。

相反，當世界主導力量​​展現其軍事和經濟實力時，這將增強人們對其信心，並提高人們持有其債務和貨幣的意願。他提到，如果特朗普能夠展現其本人和美國兌現承諾的能力，即透過確保霍爾木茲海峽的暢通無阻而贏得這場戰爭，並消除伊朗對鄰國和世界威脅，將極大地增強人們對其本人和美國實力的信心。

另一方面，如果霍爾木茲海峽落入伊朗手中，被其用作威脅美國在海灣地區盟友，以及更廣泛意義上的世界經濟武器，那麼所有人都將受制於伊朗，而特朗普將被視為挑起爭端並最終失敗，而且為美國盟友留下一個巨大的難題，「信譽也將喪失殆盡」。

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