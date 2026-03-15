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美軍被斥510億美金養肥軍隊｜藍血工廠

宏觀經濟
更新時間：13:44 2026-03-15 HKT
發佈時間：13:44 2026-03-15 HKT

看美帝國防，不只見到滿天飛的戰斧巡航導彈與核動力航母；識得睇，一定係睇每年9月華府的會計帳簿。

​每年9月，國防部班大老爺就輕描淡寫地燒了510億美金。你以為他們在急急忙忙入貨愛國者飛彈？Too simple, sometimes naive。採購單上，赫然是200萬美金的阿拉斯加帝王蟹、700萬的龍蝦尾、2億美金的高級傢俬——包括每張1.8萬港紙的Herman Miller人體工學椅，還有一部近10萬美金的Steinway三角鋼琴。

官場遊戲規：「Use-it-or-lose-it」

​美國官場的遊戲規則叫「Use-it-or-lose-it」（不用就作廢）。假設你是某個國防部門的主管，今年知慳識儉替納稅人省下十億，國會山莊會頒個紫心勳章給你嗎？發夢無咁早。明年的預算聽證會，你的撥款就會被永久削減十億，部門縮水，權力閹割。在這種美式官僚博弈中，「慳錢」等同政治自殺，「大洗」才是擴張版圖的唯一生存之道。

​未花完的預算，就是對自身權力的背叛。所以買龍蝦也好，買鋼琴也罷，甚至花兩千萬美金去倒垃圾，都不過是將帳面數字清零的掩眼法。最和味的是誰？當然是Beltway（華府政治圈）外圍那班食正條水的軍工複合體與IT巨頭。

科技大廠吩咐Sales「去盡佢」

有科技大廠連內部Email都講明，聯邦政府近一成開支集中在年底最後一星期，吩咐Sales「去盡佢」。這根本不是甚麼國防採購，而是一場由中產納稅人埋單、將財富合法轉移給承包商的歲晚聯歡派對。KPI達標了，明年又有Fresh money可以燒。

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