Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IEA傳提出史上最大規模石油儲備釋放 成員國料周三有決定

宏觀經濟
更新時間：09:41 2026-03-11 HKT
發佈時間：09:41 2026-03-11 HKT

據《華爾街日報》引述消息指出，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，各國預計將在周三（11日）就方案作出決定。受消息影響，國際油價急跌，布蘭特期油曾跌逾4%至87美元，WTI期油則跌逾3%至83.7美元。

報道引述知情官員指出，此次釋放的規模將超過IEA成員國在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭時分兩次投放市場的1.82億桶石油，並已在周二IEA的32個成員國能源官員參加的緊急會議上傳閱。若沒有國家反對，該方案將獲得通過，但若有一個國家提出抗議，也可能導致該計劃推遲。

庫存或有124天斷供量

IEA署長Fatih Birol周一曾表示，成員國持有12億桶公共庫存，外加6億桶強制性商業庫存。根據粗略計算，大約相當於海灣地區124天的斷供量。

值得留意的是，2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後，IEA成員國亦曾迅速連續兩次釋放儲備，但一度導致油價上漲20%，因為交易員認為釋放儲備是一個信號，表明石油危機比預期嚴重。但分析師們相信，釋放儲備最終幫助壓低價格。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
17小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
12小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
15小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
21小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
17小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
15小時前
深水埗非籍男童疑獨留家中 狂掟玩具落街擊毀寶馬 母親被捕
00:11
深水埗非籍男童疑獨留家中 狂掟玩具落街擊毀寶馬 母親被捕
突發
7小時前