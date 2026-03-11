IEA傳提出史上最大規模石油儲備釋放 成員國料周三有決定

據《華爾街日報》引述消息指出，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，各國預計將在周三（11日）就方案作出決定。受消息影響，國際油價急跌，布蘭特期油曾跌逾4%至87美元，WTI期油則跌逾3%至83.7美元。

報道引述知情官員指出，此次釋放的規模將超過IEA成員國在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭時分兩次投放市場的1.82億桶石油，並已在周二IEA的32個成員國能源官員參加的緊急會議上傳閱。若沒有國家反對，該方案將獲得通過，但若有一個國家提出抗議，也可能導致該計劃推遲。

庫存或有124天斷供量

IEA署長Fatih Birol周一曾表示，成員國持有12億桶公共庫存，外加6億桶強制性商業庫存。根據粗略計算，大約相當於海灣地區124天的斷供量。

值得留意的是，2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後，IEA成員國亦曾迅速連續兩次釋放儲備，但一度導致油價上漲20%，因為交易員認為釋放儲備是一個信號，表明石油危機比預期嚴重。但分析師們相信，釋放儲備最終幫助壓低價格。

