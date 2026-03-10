Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東四國據報削減石油產量達三分一 佔全球供應6%

宏觀經濟
更新時間：16:48 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:48 2026-03-10 HKT

受美伊戰爭影響，霍爾木茲海峽幾乎處於停滯狀態，中東國家的石油減產力度亦不斷加大。據彭博引述消息報道，四大石油巨頭沙地阿拉伯、伊拉克、阿聯酋和科威特已將其石油日產量合計減少了多達670萬桶，同時意味其總產量削減了多達三分之一，全球供應量也減少了約6%。

沙地減產量最多 伊拉克比例最大

報道指出，有關地區衝突已經持續了兩周，波及了十幾個國家，因主要出口路線關閉導致儲油罐裝滿，迫使各國削減產量。

其中，沙地阿拉伯的石油日產量減少了200萬至250萬桶、阿聯酋減少了50萬至80萬桶、科威特減少了約50萬桶，而伊拉克則減少了約290萬桶。若以比例計算，伊拉克的減產幅度最大。

