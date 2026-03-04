英國MFS破產受害名單越揭越多 涉美對沖基金及三井住友等 恐成「雷曼時刻」導火線

全球市場關注美伊戰爭之際，歐美金融市場亦正蘊釀着一場金融危機，甚至憂慮成為「雷曼時刻」的導火線。英國房貸機構Market Financial Solutions（MFS）早前因「雙重抵押」遭清盤後，受影響機構名單正在越揭越多，據彭博引述消息報道，美國對沖基金Elliott、三井住友銀行（SMBC）和麥格理均與MFS有所關聯。

資金缺口恐達9.3億英鎊

MFS為英國一家抵押貸款機構，主要業務模式是通過向華爾街機構借款為業務融資，相關交易可能由MFS內部不同實體安排，而MFS本身則充當所謂服務機構，負責收回還款。不過，該公司上周被揭用同一個房產在不同銀行進行抵押套取貸款，總規模達11.6億英鎊，但是抵押的房產總額真實價值僅2.3億英鎊，即資金缺口高達9.3億英鎊。

事件牽連者眾多，而且包括多間大型銀行。據報包括巴克萊銀行、阿波羅全球管理公司旗下Atlas SP Partners，以及Jefferies在內多家貸款機構，均曾幫助安排逾20億英鎊貸款予MFS，而其他可能因MFS而蒙受損失的機構還包括美國私募股權公司TPG和不良債權專家Avenue Capital。

Elliott稱尋求一切可能追回

最新彭博又引述消息指出，Elliott持有約2億英鎊與MFS相關抵押貸款擔保證券，三井住友銀行的風險敞口約1億英鎊，麥格理全球市場部門也是MFS的投資者之一，其風險敞口則不到5,000萬英鎊。

報道提到，Elliott以面值向英國數位貸款機構Chetwood Bank購得有關證券，並正在尋求一切可能的追回途徑，並補充指這些證券是由其他貸款機構所發行。不過，銀行帳目顯示，Elliott是Chetwood Bank的最終控股股東。

私募信貸行業正值風雨飄搖

值得留意的是，目前私募信貸行業正值風雨飄搖之際，早前私募信貸巨頭之一的Blue Owl Capital因旗下一款基金陷入贖回困境，被迫永久限制投資者提款，並啟動高達14億美元的資產清償行動；此外，KKR旗下一隻基金曾在上月底因利率下降和違約率上升而削減股息。

除了MFS破產之外，美國汽車零件供應商First Brands Group和次級貸款機構Tricolor Holdings相繼倒閉，亦進一步引發市場對信貸市場承保標準和風險控制的質疑。

戴蒙警告：現時市場與08年相似

隨着信貸市場近期因一系列所謂「蟑螂事件」而感到不安，摩根大通行政總裁戴蒙近日更警告，開始看到當前市場與2008年金融危機前的相似之處，明言「我對美國經濟感到擔憂，資產價格高企及銀行業競爭激烈的環境，讓他想起了2008年危機前的歲月。」

他又提到，「遺憾的是，我們在2005、2006和2007年的確見過幾乎同樣的情形——水漲船高，大家都賺很多錢」，但是他亦看到「有些人做了些傻事，他們只是為了創造淨利息收入而做一些蠢事」。