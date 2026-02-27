人行下調外匯風險準備金率 分析料央行冀控制升勢 期權市場押注人幣年底見6.5

人民銀行表示，為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險，決定自下周一（3月2日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，分析指官方透過此舉以減緩人民幣升值。受消息影響，人民幣匯價走低超過100點子，美元兌離岸人民幣最新報6.8531，在岸價報6.8571。

官方開出的人民幣中間價今早報6.9228，與上日持平。

人行：保持匯率在合理均衡水平上基本穩定

人行公告指，下一步將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。據報人行上次調整外匯風險準備金率是在2022年，當時重新徵收了遠期合約的費用，以支撐人民幣抵抗貶值的壓力。

人民幣日前持續上升，離岸價昨日（26日）曾升破6.83，與在岸價雙雙升至2023年4月以來的最強水平。有分析指，強勁的結匯需求、中美關係改善以及美元的普遍疲弱均支持人民幣升值。

分析料反映上升步伐應受控

新加坡馬來亞銀行策略師Fiona Lim表示，這是預期將被用來減緩人民幣升值的工具之一。「人行通過近期的匯率中間價發出明確信息，雖然央行不反對人民幣升值，但升值步伐應該受到控制。」

東方匯理銀行高級新興市場策略師Eddie Cheung表示，此次準備金率調整，是退出前期用來放緩人民幣貶值的政策，按理來說是政策恢復中性。不過考慮到當前人民幣升值的背景，這也向市場發出不要抱有單邊升值想法的訊號。

彭博策略師Mark Cranfield則認為，人行並非要終止人民幣升值，而是想提醒外匯交易者，它不喜歡看到美元兌人民幣變成單向押注。

有人民幣期權看好升值5%

另一方面，彭博引述貨幣期權市場數據指，投資者對人民幣升值的押注正在增加，交易員正在為人民幣在今年底升至6.5算作準備。

報道指，美元-人民幣期權交易量在周四升至至少自2024年11月特朗普再次當選以來的最高水平，市場取態明顯偏向人民幣將會升值，當中一些押注升值約5%。據存託信託與清算公司(DTCC)的數據，價值1億美元或更多的看跌期權交易量（押注人民幣升值的賭注）是看漲期權（從人民幣貶值中獲利）的兩倍。

花旗、高盛和法巴的分析師近期均預期人民幣今年將進一步上漲。花旗集團亞洲外匯期權交易負責人Saxena表示，期權反映市場普遍預期人民幣將在中期內繼續升值，較普遍的年底目標是6.5。

