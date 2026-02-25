Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海發佈樓市「滬七條」 涉放寬限購、公積金貸款及房產稅政策

宏觀經濟
更新時間：14:52 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:52 2026-02-25 HKT

上海發佈樓市「滬七條」，涉及放寬住房限購、優化住房公積金貸款及完善個人住房房產稅政策。據內媒引述上海住房城鄉建設管理官方公眾號消息指出，上海住房城鄉建設管理委、房屋管理局、財政局、稅務局及公積金管理中心5部門聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，自2月26日起施行。

促進購屋需求進一步釋放

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進對內媒表示，此次發布的「滬七條」體現了對各類住房需求的進一步支持，尤其包括職住平衡、宜居安居、剛需改善等需求維度。對於即將到來的樓市「小陽春」關鍵時間點，上海各類寬鬆政策將促進購屋需求進一步釋放，並和全年去庫存等工作緊密結合。

根據《通知》，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購屋之日前在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上，在外環外購買住房不限套數，在外環內限購1套住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上，在外環內限購2套住房。持《上海市居住證》滿5年以上，在全市範圍內限購1套住房。

提高住房公積金最高貸款

住房公積金貸款方面，一是適度提高住房公積金最高貸款額度，將繳存人家庭購買首套住房的公積金貸款最高額度從160萬元提高至240萬元，疊加多子女家庭和購買綠色建築最高貸款額度上浮政策（最高上浮35%），上海公積金家庭貸款最高額度可達到324萬元。

二是優化貸款套數認定，對於已使用過公積金貸款的上海繳存人家庭，在上海無住房或僅有1套住房且當前已結清住房公積金貸款，在本市再次購房時可申請公積金貸款。

三是擴大多子女家庭購房支持範圍，對多子女家庭購買第二套住房，最高貸款額度在本市最高貸款額度基礎上上浮20%。

完善個人住房房產稅政策

此外，《通知》明確完善個人住房房產稅政策，自今年1月1日起，對上海戶籍居民家庭中的子女成年後，購買住房屬於成年子女家庭唯一住房，暫免徵收個人住房房產稅。
 

