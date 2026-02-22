美上季GDP僅升1.4%遠遜預期 減息預期再升溫

美國去年第4季的國內生產總值（GDP）增長僅1.4%，遠低於市場原先預估的3%，也較第3季的2.9%明顯放緩，創一年多以來最低增速。數據迅速牽動市場神經，預期聯儲局再減息機率上升。

家庭對高息環境審慎

從結構面觀察，經濟引擎已出現降溫跡象。佔GDP約三分之二的個人消費支出仍維持正成長，貢獻約0.9個百分點，但商品支出減速、服務支出動力趨緩，顯示家庭部門對高利率環境開始更為審慎。

住宅投資轉為負增長

企業投資明顯煞車，設備與軟件支出增長放慢，整體僅貢獻約0.2個百分點；住宅投資轉為負增長，拖累約0.1個百分點，反映按息高企對樓市成交與建築活動的壓抑效果仍未消散。淨出口亦呈現小幅負貢獻，在全球需求轉弱下，美國出口動能面臨逆風。

政府支出則提供約0.4個百分點的支撐，成為穩定經濟的重要緩衝。庫存變動對成長貢獻約0.2個百分點，但其波動性高，難以作為長期動力來源。

