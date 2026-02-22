Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美上季GDP僅升1.4%遠遜預期 減息預期再升溫

宏觀經濟
更新時間：09:18 2026-02-22 HKT
發佈時間：09:18 2026-02-22 HKT

美國去年第4季的國內生產總值（GDP）增長僅1.4%，遠低於市場原先預估的3%，也較第3季的2.9%明顯放緩，創一年多以來最低增速。數據迅速牽動市場神經，預期聯儲局再減息機率上升。

家庭對高息環境審慎

從結構面觀察，經濟引擎已出現降溫跡象。佔GDP約三分之二的個人消費支出仍維持正成長，貢獻約0.9個百分點，但商品支出減速、服務支出動力趨緩，顯示家庭部門對高利率環境開始更為審慎。

住宅投資轉為負增長

企業投資明顯煞車，設備與軟件支出增長放慢，整體僅貢獻約0.2個百分點；住宅投資轉為負增長，拖累約0.1個百分點，反映按息高企對樓市成交與建築活動的壓抑效果仍未消散。淨出口亦呈現小幅負貢獻，在全球需求轉弱下，美國出口動能面臨逆風。

政府支出則提供約0.4個百分點的支撐，成為穩定經濟的重要緩衝。庫存變動對成長貢獻約0.2個百分點，但其波動性高，難以作為長期動力來源。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
16小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
23小時前
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
14小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
14小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
22小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
14小時前
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
即時中國
2小時前