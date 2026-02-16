高市勝選後首與植田開會 日央行料最快3月加息 高盛：日圓升勢或過猛

日本首相高市早苗早前贏得選舉後，預計將於今日（16日）首度與日本央行行長植田和男舉行會議，目前市場普遍預期，隨着日圓疲弱及當地生活成本上升，可能會促使央行最早3月或4月加息。日圓匯價方面，在1月貶值至接近心理關口的160大關後，上周回升近3%，創下2024年11月以來最大升幅，今日則輕微回吐，美元兌日圓暫報153.2水平，每百日圓兌港元則報5.1算，跌約0.33%。

關注高市會否再呼籲低利率

據外媒報道，高市早苗與植田和男曾於去年11月舉行會議，並為日本央行在12月加息奠定基礎。隨着高市早苗帶領的自民黨於2月8日的國會選舉拿下歷史性的勝利，市場正加大關注這名鴿派首相會否再次呼籲日本央行維持低利率。

事實上，高市早苗一直以倡導擴張性財政及貨幣政策聞名，競選期間的一些言論更被市場解讀為宣揚日圓疲弱的好處。此外，高市早苗還有權提名今年日本央行9名成員理事會中的2名空缺，可能影響央行政策。

倘漸進加息 日圓或重新貶值

另一方面，大行高盛認為，儘管未來幾周日圓的上漲動能可能延續，但傾向認爲這輪漲勢可能過猛及過快。該行指出，如果日本央行利用近期日圓走強，維持更漸進的加息節奏，日圓可能重回貶值趨勢，同時長期國債收益率曲線或將出現波動。

該行認為，日本短期內出現大規模資金回流的可能性依然偏低，因日本投資組合數據顯示，需出現更窄的利差差距或更陡峭的日本國債收益率曲線，才會觸發這類資金流動。

該行又指，美元可能持續受多重因素壓制，包括政策不穩定性、軟件股拋售或削弱美股表現，以及亞洲地區的特定局勢（例如人民幣走強），這些因素將共同推動美元走弱。