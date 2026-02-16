Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市勝選後首與植田開會 日央行料最快3月加息 高盛：日圓升勢或過猛

宏觀經濟
更新時間：15:18 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:18 2026-02-16 HKT

日本首相高市早苗早前贏得選舉後，預計將於今日（16日）首度與日本央行行長植田和男舉行會議，目前市場普遍預期，隨着日圓疲弱及當地生活成本上升，可能會促使央行最早3月或4月加息。日圓匯價方面，在1月貶值至接近心理關口的160大關後，上周回升近3%，創下2024年11月以來最大升幅，今日則輕微回吐，美元兌日圓暫報153.2水平，每百日圓兌港元則報5.1算，跌約0.33%。

關注高市會否再呼籲低利率

據外媒報道，高市早苗與植田和男曾於去年11月舉行會議，並為日本央行在12月加息奠定基礎。隨着高市早苗帶領的自民黨於2月8日的國會選舉拿下歷史性的勝利，市場正加大關注這名鴿派首相會否再次呼籲日本央行維持低利率。

事實上，高市早苗一直以倡導擴張性財政及貨幣政策聞名，競選期間的一些言論更被市場解讀為宣揚日圓疲弱的好處。此外，高市早苗還有權提名今年日本央行9名成員理事會中的2名空缺，可能影響央行政策。

倘漸進加息 日圓或重新貶值

另一方面，大行高盛認為，儘管未來幾周日圓的上漲動能可能延續，但傾向認爲這輪漲勢可能過猛及過快。該行指出，如果日本央行利用近期日圓走強，維持更漸進的加息節奏，日圓可能重回貶值趨勢，同時長期國債收益率曲線或將出現波動。

該行認為，日本短期內出現大規模資金回流的可能性依然偏低，因日本投資組合數據顯示，需出現更窄的利差差距或更陡峭的日本國債收益率曲線，才會觸發這類資金流動。

該行又指，美元可能持續受多重因素壓制，包括政策不穩定性、軟件股拋售或削弱美股表現，以及亞洲地區的特定局勢（例如人民幣走強），這些因素將共同推動美元走弱。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
7小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
2小時前
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨能力、續航力及防漏塵表現一文睇清
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清
生活百科
5小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
4小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
18小時前
消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者
社會
6小時前