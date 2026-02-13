內地1月新增貸款4.71萬億遜預期 M2增長9%
人民銀行公布1月金融統計數據，當月人民幣貸款增加4.71萬億元（人民幣．下同），低於市場預期的5萬億元，為2022年以來同期最低水平；去年12月為9100億元。
住戶中長貸增3469億元
分部門看，住戶貸款增加4565億元，其中短期貸款增1097億元，中長期貸款增3469億元。企（事）業單位貸款增加4.45萬億元，當中短期貸款增2.05萬億元，中長期貸款增3.18萬億元，票據融資減少8739億元。非銀行業金融機構貸款減少1882億元。
月末人民幣貸款餘額276.62萬億元，按年增長6.1%；本外幣貸款餘額280.59萬億元，增長6%。外幣貸款餘額5701億美元，增長6.6%，當月外幣貸款增加251億美元。
另外，廣義貨幣（M2）餘額347.19萬億元，按年增長9%；狹義貨幣（M1）餘額117.97萬億元，增長4.9%。當月淨投放現金5191億元。
存款增8.09萬億元 住戶存款增2.13萬億元
存款方面，1月人民幣存款增加8.09萬億元，遠高於去年12月的1.68萬億元。其中住戶存款增2.13萬億元，非金融企業存款增2.61萬億元，財政性存款增1.55萬億元，非銀行業金融機構存款增1.45萬億元。
社融規模1月增量多8%
社會融資規模方面，1月增量為7.22萬億元，比去年同期多1662億元；1月末存量449.11萬億元，按年增長8.2%。結構上，政府債券淨融資9764億元，按年多2831億元；企業債券淨融資5033億元，按年多579億元；對實體經濟發放人民幣貸款增加4.9萬億元，按年少增3178億元。
市場利率維持低位，1月銀行間同業拆借加權平均利率為1.4%，質押式回購加權平均利率為1.43%，按年分別下降0.46及0.73個百分點。
