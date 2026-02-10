人民指繼續實施適度寬鬆貨幣政策 靈活高效運用降準降息等工具

人民銀行表示，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效運用降準、降息等多種政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。

保持流動性充裕及社融條件相對寬鬆

人行發布2025年第四季中國貨幣政策執行報告，指出把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸均衡投放，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

金融支持擴大內需及科技創新企業

央行同時指出，進一步完善利率調控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，降低銀行負債成本，促進社會綜合融資成本低位運行。人行續指，有效落實好各類結構性貨幣政策工具，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。

人民幣匯率保持合理均衡水平

匯率方面，人行指，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。央行又指出，拓展豐富中央銀行宏觀審慎和金融穩定功能，完善宏觀審慎和金融穩定管理工具箱，維護金融市場穩定，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。