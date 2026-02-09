Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日股曾升逾5%破頂 受惠高市早苗勝選 憧憬「擴張性政策」開閘

宏觀經濟
更新時間：12:22 2026-02-09 HKT
發佈時間：11:20 2026-02-09 HKT

日本首相高市早苗在周日（8日）的眾議院選舉中取得歷史性勝利，市場憧憬高市將推行超寬鬆財政政策，日股周一（9日）暴力拉升，日經225指數曾一度升5.7%，刷新歷史高位至57337點；東證指數（Topix）亦曾上漲3.4%至新高3825點。科技與機械類股領漲，部分半導體設備製造商升幅超過10%。

財政刺激料涵蓋AI及半導體等

據NHK報道，高市早苗領導的自民黨在465個眾議院席位中，獨自贏得三分之二的絕對多數，執政優勢急劇擴大。Global X Management高級投資策略師Marc Jocum形容，自民黨的歷史性勝利減少了執政聯盟內部的掣肘，給予高市早苗「明確的授權」去推行其擴張性政策。市場預期直至2028年下屆大選前，日本將迎來清晰的財政刺激路徑，涵蓋AI、半導體、能源安全及戰略改革。

半導體測試設備製造商Advantest成為東證指數周一漲幅最大貢獻者，股價一度飆升近15%。彭博引述Ortus Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson指出，繼亞馬遜（Amazon）上周五公布業績後，市場預期科技巨頭將加大AI投資，為日本半導體板塊帶來額外助力，疊加高市政策紅利，形成雙重利好。

國防與太空相關股獲看好

此外，國防製造商三菱重工、川崎重工及IHI株式會社周一表現強勁，其中IHI股價一度飆升7.2%。市場預期受惠於高市政策的房地產及建築類股，同樣表現穩健。Jackson指出，高市早苗的勝選遠超預期，有潛力為其擴張性政策打開閘門，預期三菱重工業等國防相關股將迎來上行空間，太空產業相關企業亦將受惠。

政府或發債支持開支 債息即抽升

股市上升的同時，債市卻現恐慌。由於預期政府將發債支持開支，日本30年期國債收益率一度急升6.5個基點至3.615%；10年期收益率亦升至2.275%。

匯市方面，美元兌日圓早段一度升0.35%，即日圓貶值，但隨即引來官方關注。日本財務大臣片山皋月強硬表態，指美日已簽署諒解備忘錄，明確規定可以對脫離基本面的快速波動採取果斷措施，當中當然包括干預；財務省官員三村淳亦指，正懷著高度緊迫感關注市場。官員發言後，日圓跌幅隨即收窄，目前每百日圓兌港元最新報「4.98算」。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT