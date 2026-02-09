日股曾升逾5%破頂 受惠高市早苗勝選 憧憬「擴張性政策」開閘

日本首相高市早苗在周日（8日）的眾議院選舉中取得歷史性勝利，市場憧憬高市將推行超寬鬆財政政策，日股周一（9日）暴力拉升，日經225指數曾一度升5.7%，刷新歷史高位至57337點；東證指數（Topix）亦曾上漲3.4%至新高3825點。科技與機械類股領漲，部分半導體設備製造商升幅超過10%。

財政刺激料涵蓋AI及半導體等

據NHK報道，高市早苗領導的自民黨在465個眾議院席位中，獨自贏得三分之二的絕對多數，執政優勢急劇擴大。Global X Management高級投資策略師Marc Jocum形容，自民黨的歷史性勝利減少了執政聯盟內部的掣肘，給予高市早苗「明確的授權」去推行其擴張性政策。市場預期直至2028年下屆大選前，日本將迎來清晰的財政刺激路徑，涵蓋AI、半導體、能源安全及戰略改革。

半導體測試設備製造商Advantest成為東證指數周一漲幅最大貢獻者，股價一度飆升近15%。彭博引述Ortus Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson指出，繼亞馬遜（Amazon）上周五公布業績後，市場預期科技巨頭將加大AI投資，為日本半導體板塊帶來額外助力，疊加高市政策紅利，形成雙重利好。

國防與太空相關股獲看好

此外，國防製造商三菱重工、川崎重工及IHI株式會社周一表現強勁，其中IHI股價一度飆升7.2%。市場預期受惠於高市政策的房地產及建築類股，同樣表現穩健。Jackson指出，高市早苗的勝選遠超預期，有潛力為其擴張性政策打開閘門，預期三菱重工業等國防相關股將迎來上行空間，太空產業相關企業亦將受惠。

政府或發債支持開支 債息即抽升

股市上升的同時，債市卻現恐慌。由於預期政府將發債支持開支，日本30年期國債收益率一度急升6.5個基點至3.615%；10年期收益率亦升至2.275%。

匯市方面，美元兌日圓早段一度升0.35%，即日圓貶值，但隨即引來官方關注。日本財務大臣片山皋月強硬表態，指美日已簽署諒解備忘錄，明確規定可以對脫離基本面的快速波動採取果斷措施，當中當然包括干預；財務省官員三村淳亦指，正懷著高度緊迫感關注市場。官員發言後，日圓跌幅隨即收窄，目前每百日圓兌港元最新報「4.98算」。