特朗普抓捕馬杜羅為私怨｜周顯

宏觀經濟
更新時間：16:02 2026-01-29 HKT
發佈時間：16:02 2026-01-29 HKT

特朗普抓捕馬杜羅，在事後孔明的立場去看，似乎是特朗普的任意行為，皆因他和委內瑞拉的原副總統、代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）似乎並無默契，對方也不配合美國的行動。至於流亡美國的反對派領袖馬查多，特朗普似乎也沒有任何後着。

石油商都不肯投資委內瑞拉

說到石油，石油商都不肯投資委內瑞拉，皆因政局太過動盪，人民太過反美，投資當地風險太大。說到封鎖委內瑞拉的海岸，不讓其石油出口，則抓不抓馬杜羅也可做到，不用多此一舉。

照我看特朗普的性格，似乎還是私怨居多。看美國對馬杜羅的指控之一，是他干預美國選舉，企圖讓拜登當選，這才是特朗普的大忌。拜登當然也不會對委內瑞拉好，但至少好過特朗普。

抓捕馬杜羅對美國的最大害處，是其內奸都曝光了，這好比伊朗暴亂，結果就是內奸被一窩端，包括馬杜羅的親信貼身衛隊指揮官塔瓦塔（Tabata）在內。這又一次應了前美國國務卿基辛格的名句：「當美國的敵人危險，當美國的朋友致命」。

周顯

