安聯投資料美息率不變 更寬鬆政策無望 聚焦鮑威爾「反擊」

宏觀經濟
更新時間：17:20 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:20 2026-01-27 HKT

美國聯儲局將於本港時間本周四（29日）凌晨公佈議息結果前，安聯投資公募市場首席投資總監Michael Krautzberger認為，針對聯儲局的法律攻擊，令更積極寬鬆政策無望，基於經濟與體制因素，預期聯邦公開市場委員會將在即將召開的會議中維持政策利率不變。

安聯投資預期，聯邦基金利率目標區間將維持在3.5厘至3.75厘，符合市場定價與共識預測，除了鴿派理事Stephen Miran外，料獲所有具投票權成員支持。

傾向減持較長年期美國國債

鑑於未更新《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections）及點陣圖，市場焦點將集中於聯儲局主席鮑威爾對近期行政部門干預聯儲局獨立性的反擊力度。

此外，美國政策環境利好經濟增長，惟財政隱憂揮之不去，加上聯儲局獨立性正逐步受到侵蝕，料將推高期限溢價，令較長年期美國國債收益率於2026年維持高位。在此宏觀及政策環境下，繼續傾向減持較長年期美國國債，並傾向做空美元兌其他G10 貨幣。

