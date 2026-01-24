Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

完善人民幣匯率形成機制 潘功勝：保持匯率彈性 並防範超調風險

宏觀經濟
更新時間：12:30 2026-01-24 HKT
發佈時間：12:30 2026-01-24 HKT

中國人民銀行行長潘功勝接受央視訪問時表示，在立足國內穩增長的同時，2026年人行將持續推進全球金融治理改革和國際金融合作，持續推動金融服務業和金融市場的高水平開放，有序推進人民幣國際化。

他又提到，要健全市場化利率形成、調控和傳導機制，進一步暢通由央行政策利率向市場基準利率再到各類金融市場利率的傳導。完善人民幣匯率形成機制，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時防範匯率超調風險。

潘功勝表示，人行以維護幣值穩定和金融穩定為雙目標，貨幣政策體系和宏觀審慎管理體系是中央銀行實施宏觀管理的兩項基礎性工具，是實現雙目標的雙支柱，共同支撐金融強國建設。

 

