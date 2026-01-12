特朗普不滿埃克森美孚CEO「耍小聰明」 傾向排除其投資委內瑞拉

美國總統特朗普公開表示，可能阻止美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）參與在委內瑞拉進行的鑽探投資。他於周日（11日）在「空軍一號」上向記者指出，不滿埃克森美孚行政總裁Darren Woods的言論，稱其「耍小聰明」，傾向於將該公司「排除在外」，又稱其他公司想在委內瑞拉投資。埃克森美孚（XOM）上周五收報124.61美元，升約1.38%。

埃克森資產曾遭國有化

據外媒報道，Darren Woods在上周五的白宮會議上明確表示，除非委內瑞拉的商業框架、法律體系及油氣法規出現重大變化，否則該國目前「不適合投資」。他透露，未來數周可能會派一個技術團隊評估委內瑞拉資產現狀，而埃克森美孚在鄰國圭亞那則有一個大型石油項目。

報道又提到，該公司在委內瑞拉的資產曾於2007年被國有化，其後提訟索賠120億美元，但最終僅收回小部分款項。因此，Darren Woods指埃克森美孚需要看到與歷史上所見相比的一些重大變化，才會考慮第三次進入委內瑞拉。

康菲石油同持保留態度

自委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）被捕後，特朗普政府一直鼓勵美國能源企業投資該國，並承諾為投資企業提供安全保障，但未給予具體説明。除埃克森美孚外，康菲石油（ConocoPhillips）行政總裁Ryan Lance亦對重返委內瑞拉持保留態度，並指公司是該國最大的非主權信用債持有者，被拖欠120億美元。特朗普則表示，排除償還這些債務的可能性，僅稱「你們將會賺很多錢」。

目前，雪佛龍（Chevron）是唯一在委內瑞拉開展業務的美國大型能源企業。該公司副董事長Mark Nelson表示，可較快提升產量，但也沒承諾進行大規模投資。

