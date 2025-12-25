盤點2025年十大財經事件 4月股災後收復失地 兩大AI模型顛覆市場

回顧過去一年，特朗普1月重返白宮，早為2025年波譎雲詭的全球財經市場拉開序幕，其推行的關稅戰、科技戰以至向美國聯儲局施壓等舉動，催生諸多標誌性事件，影響全球經濟格局。本地市場方面，港交所實行IPO改革及滙豐私有化恒生等大事，同樣震撼市場。《星島頭條》將為大家整理出十大事件，讓讀者回顧財經大事之餘，也為新一年作好準備。

一、關稅引爆4月環球股災

美國總統特朗普4月2日簽署行政命令，啟動大規模關稅壁壘，對多國進口商品徵收所謂的「對等關稅」。

美國總統特朗普4月2日簽署行政命令，啟動大規模關稅壁壘，對多國進口商品徵收所謂的「對等關稅」，引發市場恐慌情緒蔓延，全球股市大幅波動，其中美股標普500指數在4月3日至4日的兩天內暴跌近11%，港股恒指也曾於4月7日單日暴瀉逾13%。不過，隨着美國關稅政策緩和、AI投資情緒熾熱及聯儲局重啟減息，股市逐步收復失地，截至周三（22日）港股收市，標指及恒指全年分別累升近18%及29%。

二、Nvidia晶片出口峰迴路轉

中美兩國除了在貿易關稅角力外，同時亦正上演一場科技戰，其中主角包括AI晶片龍頭商Nvidia。

中美兩國除了在貿易關稅角力外，同時亦正上演一場科技戰，其中主角包括AI晶片龍頭商Nvidia。受美國禁止最先進晶片出口政策影響，今年4月甚至連Nvidia的「中國特供版」H20晶片也曾一度禁售，其後集團創辦人黃仁勳開啟全球密集訪問，期間中國晶片自主研發亦出現突破，直到12月8日，特朗普政府允許Nvidia對華出售「滿血版」H200晶片，但需向美方繳納25%收入分成。另有報道指Nvidia擬明年農曆新年前對華出口H200晶片，但中方尚未核准任何H200採購方案，因而存在不少變數。

三、美聯儲「兩難」下重啟減息

在平衡通脹及就業市場的「兩難」下，美國聯儲局最終於今年9月份、10月及12月份三次減息。

在平衡通脹及就業市場的「兩難」下，美國聯儲局最終於今年9月份重啟減息周期，分別再於10月及12月份減息，每次均減0.25厘，累計減息0.75厘，並帶動環球股市向上。值得一提的是，特朗普今年多次狠批聯儲局主席鮑威爾不減息，直斥其「愚蠢」，甚至指「太遲先生是美國之恥」。展望明年，鮑威爾任期將於明年5月屆滿，市場亦普遍預期新任聯儲局主席將會更樂於大手減息。

四、金價全年強勢累升逾70%

多家機構對明年金價繼續樂觀，目標價高見每盎司5,000美元。

金價今年勢不可擋，除了受美國聯儲局減息預期影響外，全球地緣政治緊張、各國央行持續增持黃金儲備，以至市場避險情緒持續等因素，均進一步推動金價升勢。其中國際現貨金價10月歷史性突破4,000美元大關後，升至約4,380美元水平遇阻回落，更一度調整至4,000美元以下，但很快又重拾升勢，截至周三（22日）中午，最新報4,500美元水平，全年累升逾70%。然而，多家機構對明年金價繼續樂觀，目標價高見5,000美元。

五、DeepSeek及Google顛覆AI市場

2025年投資重點必有「AI」一詞，Deepseek、Gemini和ChatGPT各領風騷。

2025年投資重點必有「AI」一詞，其中今年初中國AI初創公司DeepSeek推出大語言模型DeepSeek-R1，以低成本、高效能及開源方式突圍而出，甚至帶動全球開始關注內地大模型發展。臨近年尾，Google發佈基於自家TPU晶片的Gemini 3大模型廣受好評之餘，更有望大規模外售TPU予其他客戶，令投資者重新評估以Nvidia為首的AI晶片市場格局。此外，OpenAI於12月初亦向全體員工宣布進入「紅色警報」狀態，以全力優化ChatGPT迎戰Google。

六、內地爆外賣大戰大幅「燒錢」

今年中國爆發了一場激烈的外賣大戰，到7月，大戰升級至「0元購」等優惠，導致平台大幅燒錢。

今年中國爆發了一場激烈的外賣大戰，京東（9618）早於2月宣佈逐步為外賣全職騎手繳交「五險一金」，令美團（3690）及阿里（9988）旗下餓了麼相繼跟隨，已拉開序幕；自4月開始，各大平台通過「百億補貼」和「大額優惠券」等手段搶佔市場，令競爭白熱化；直到7月，大戰升級至「0元購」等優惠，導致平台大幅燒錢。值得留意的是，美團上月公佈第3季業績顯示，雖然收入微升2%至954.88億元人幣，但經調整虧損高達160.09億人幣；不過，美團CEO王興認為外賣虧損上季已達頂峰，長遠行業利潤將回歸合理水平。

七、Labubu熱潮冷卻 泡泡瑪特急跌

泡泡瑪特旗下潮玩品牌Labubu風靡全球。

泡泡瑪特（9992）旗下潮玩品牌Labubu風靡全球，加上流行歌手蕾哈娜（Rihanna）及韓國天團BLACKPINK成員Lisa等名人加持下，由上海到倫敦等全球各地均引發搶購熱潮，甚至有顧客大打出手造成混亂，二手「炒價」也高見數千、以至萬元，連帶泡泡瑪特股價今年8月高見339.8元及「染藍」。不過，隨着Labubu供應大幅增加，熱潮開始逐步冷卻，早前更有大行憂慮泡泡瑪特品牌「稀缺性」消失，正扼殺其溢價能力，截至周三收報200.2元，已較高位累瀉四成。

八、滙豐私有化恒生震撼市場

滙豐控股今年10月建議私有化恒生，並將於明年1月8日作出表決及同日公佈結果。

滙豐控股（005）今年10月建議私有化恒生（011），並計劃撤銷其上市地位，每股作價155元，較當時上日收市價119元溢價約30.3%，而恒生當日股價則急升逾26%至148.5元，堪稱近年銀行業最重大事件。滙豐12月中進一步宣布，就恒生私有化建議之法院會議及股東大會，將於明年1月8日作出表決及同日公佈結果。若獲得恒生股東批准，並得到香港高等法院認可後，建議預期將於1月26日生效，恒生股份亦將於1月27日除牌。

九、IPO改革令散戶中籤機會大減

香港IPO市場今年8月迎來重大改革，上市公司在公開認購部分可選擇兩種方案。

香港IPO市場今年8月迎來重大改革，上市公司在公開認購部分可選擇兩種方案，第一方案是初訂分配額5%，設有回撥上限35%；第二方案為不設回撥機制，而且公開認購部分可選擇固定在10%至60%。有關方案生效後，多隻新股均選擇以第二方案招股，且選擇10%公開發售，令散戶中籤機會大減，甚至不時出現「頂頭槌飛」也抽不中1手的情況。

十、巴菲特12月31日正式退休

巴菲特今年5月對外宣布，將於12月31日卸任巴郡董事長兼行政總裁一職。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）今年5月對外宣布，將於12月31日卸任巴郡董事長兼行政總裁一職，結束其長達60年的執掌生涯，交棒予巴郡非保險業務副主席阿貝爾（Greg Abel），象徵一個時代的終結。年屆95歲高齡的巴菲特坦言，覺得「自己老了」，並在今年11月感恩節前夕發布給巴郡股東的告別信中提到，將不再參加一年一度的股東會。

