美國11月CPI重回2%區間 提振風險偏好 巴克萊：數據不會引發過度反應

宏觀經濟
更新時間：21:37 2025-12-18 HKT
發佈時間：21:37 2025-12-18 HKT

美國公布今年最後一份CPI數據，11月CPI按年增長2.7%，預估為增長3.1%。分析指，若通脹重回2%區間，將明顯提振風險偏好，並可能為美股年末「聖誕行情」打開空間。

另外，美國至12月13日當周初請失業金人數22.4萬人，預期22.5萬人，前值由23.6萬人修正為23.7萬人。

1月降息可能性升至28.8%

11月份消費者價格指數（CPI）公布後，美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲1月份降息的可能性從26.6%上升至28.8%。

數據質量存疑

巴克萊全球股票戰術策略主管亞曆山大·奧特曼（Alexander Altmann）指出，市場已普遍認為這份數據「要麼無關緊要，要麼質量存疑」，不會引發過度反應。當前共識預期11月整體CPI同比約為2.6%至2.7%，核心CPI同比約為3.2%至3.3%。

美國勞工統計局明確表示，由於缺少10月完整數據，本次11月CPI報告將無法提供整體指數和核心指數的月度環比對比，僅能展示同比數據和部分分項情況。這意味着投資者難以準確評估通脹的短期動態變化，報告的參考價值顯著降低。

