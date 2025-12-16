非農就業人數增加6.4萬人 失業率至新高 鴿派傾向或加强

美國勞工統計局（BLS）發布非農就業報告，11月非農就業人數增加6.4萬人，高低於預期的4.4萬人；失業率為4.6%，高於市場預期，為2021年9月來新高；10月非農就業人數按月下降10.5萬人，市場預期為下降2.5萬人，美國8-9月非農就業人數合計下修3.3萬人。就業數據公布後，市場對聯儲局1月減息的預期概率小幅升至24.4%，數據公布前爲22%。

另外，美國10月零售銷售按月持平，預期增長0.10%，前值增長0.20%。

業界專家普遍對數據品質表示憂慮。畢馬威美國首席經濟學家黛安 · 斯沃克（Diane Swonk）表示，雖然能夠獲得一些數據總比沒有數據要好，但它反映的是一個不斷變化的經濟環境，且數據仍然不完整，難以得出確切結論。

專家：失業率上升將加強美聯儲的鴿派傾向

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson指出，市場已回到一種熟悉狀態：經濟好消息是美股壞消息，經濟壞消息反而可能是好消息。就業過強意味著降息空間受限，而就業溫和走弱，則有助於鞏固寬松預期。

三菱日聯金融集團外匯分析師Michael Wan在一份研究報告中説，如果11月非農就業數據令人失望，失業率上升，這將加強美聯儲的鴿派傾向，並可能加速美元的拋售，市場應該為利率和外匯的波動做好準備。