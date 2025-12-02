沈建光籲港加強交通建設 打造北都成連接器 「京東正加大對港投資」｜中國宏觀經濟論壇

京東集團副總裁兼首席經濟學家沈建光在星島「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」發表主旨演講，指出香港在大灣區戰略中雖面臨深圳、廣州GDP超越的壓力，但憑藉金融、人才及「一國兩制」優勢，仍有巨大發展空間，京東亦正加大對港投資。他接受本報專訪時表示，內地消費對經濟貢獻率達60%，去年以舊換新政策拉動零售增長成效顯著，3,000億目標資金已用盡，「建議繼續推行，並擴大品類，服務業可考慮消費券形式刺激」。

談及香港時，沈建光強調背靠大灣區生產基地的獨特優勢，建議加強交通建設，增加隧道數量提升通達性，將北都打造成金融、航運與內地製造業的連接器，強化跨境資金流動效率，鞏固雙向跳板競爭力。

中國經濟近30年翻天覆地

沈建光在星島經濟論壇上發表演講時則着重提到，中國經濟近30年來發生了翻天覆地變化。他稱，「1990年中國GDP微不足道，2003年我加入歐洲中央銀行時，中國GDP還不如意大利，當時歐央行才首次設立中國經濟學家崗位」。時至今日，中國GDP已超越整個歐盟，躍居世界第二，「製造業規模超過美國30%，5年前誰也想不到，中國汽車產量和出口量都成了世界第一」。

在對外貿易領域，他強調，貿易戰從2018年打到現在，中國出口份額不降反升，佔全世界16%，而美國僅8%至9%，歐洲下降最多，德國出口份額節節下滑。科技研發方面，中國研發投入佔GDP比重已超過歐盟，高科技領域比肩美國，遠超歐洲，數字經濟領域發展更是迅速。

新能源汽車優勢不可逆轉

他受訪時亦稱，中國企業韌性十足，貿易戰中對美出口下降被其他市場彌補，「未來應推動企業海外設廠，對外投資與出口相輔相成」。對於新能源汽車出口，他認為優勢不可逆轉，成本與科技創新帶動全球競爭力，海外建廠可規避貿易保護，增速有望延續。

內地消費市場方面，沈建光在演講時表示，2001年中國零售額僅為美國的八分之一，2019年已幾乎相當，僅差4%，「當時我樂觀估計兩年內就能超越美國」。但2020年後形勢分化，去年中美零售額差距又擴大到20%，主要原因是疫情政策不同和房地產變化。他解釋，美國印了4萬億美元分給老百姓，消費和儲蓄率都上升；中國財政資助多給企業減稅降費，企業產出增長但消費受影響，現在中央已把消費作為第一增長支撐點。

港人均GDP仍遠勝深圳廣州

聚焦大灣區發展，沈建光指出，十四五規劃中香港確立了8大重點發展方向，核心仍是金融、航運、貿易和科創。面對深圳、廣州GDP超越香港的現狀，他認為，香港人均GDP接近6萬美元，仍遙遙領先，關鍵是如何發揮龍頭作用。



他認為，香港建設國際科創中心空間巨大，京東正大力投資香港，把內地大型平台及科技企業引進北都，依托香港的人才和資金優勢推動科創發展。金融領域方面，他表示，香港作為全球第三大金融中心，今年IPO世界第一，股票市場舉足輕重，尤其是Web3.0領域，憑藉一國兩制的優勢，可抓住全球金融發展潮流。



航運方面，他提到，香港機場貨運量世界第一，特首2025年施政報告提出大力發展亞洲遊艇樞紐和機場項目，香港作為大灣區旅遊樞紐，發展空間巨大。沈建光強調，大灣區從人口、GDP來看，已不遜於紐約、東京、舊金山三大灣區，在獨角獸、500強企業數量上也旗鼓相當，香港需把握機遇，重塑大灣區龍頭價值。

縱觀四大灣區，沈建光認為紐約灣區與舊金山灣區在科創領域仍保持較強優勢，但粵港澳大灣區在GDP總量、人口規模上均具備突出優勢，製造業基礎更為紮實，且粵港澳大灣區世界500強企業數量持續增加，獨角獸企業成長速度已超越東京灣區。當前灣區正大力發展科創產業，而金融支持是科創發展的重要支撐，因此香港要發揮好金融中心的地位，為大灣區經濟發展提供強有力的支撐。

至於十五五規劃提出，鞏固提升粵港澳大灣區高質量發展動力源作用。他解釋所謂「動力源」，就是在於以科創創新引領經濟發展。而大灣區高質量發展的核心驅動力，不再依賴資源投入與人力紅利，而是依靠人工智能、新能源汽車等新技術、新產業的突破。今年資本市場不僅是對股票市場的帶動，更直接的是為科創企業與先進製造企業帶來融資便利，例如香港今年的 IPO 融資數量位居世界第一，這種金融領域的開放與支持，就是對「動力源」的詮釋。

