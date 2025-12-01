Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日圓重上「5算」或見底 植田和男釋明確信號12月可能加息

宏觀經濟
日本央行行長植田和男周一發表講話，釋出明確信號12月或加息，令市場對加息預期升溫，日本兩年期國債息率升1個基點至1%，為2008年以來最高水平，日圓匯率亦見走強。美元兌日圓最新報155.58水平，即日圓匯價升約0.4%，而每百日圓兌港元則重上「5算」。

對經濟前景預期正在上升

據彭博報道，植田和男表示，央行理事會可能在本月採取行動，並指當局將就是否提高利率做出正確的決定。他提到，央行將權衡提高政策利率的利弊，並根據國內外經濟、通脹和金融市場狀況做出適當決定」。他又指，央行對經濟前景的預期正在上升，但即使加息，貨幣政策環境仍將保持寬鬆。

相關文章：日央行前理事稱日圓弱勢 下月加息機會增

目前掉期市場預計日本央行在12月19日公佈政策時加息的可能性約為76%，到1月的會議上這一可能性將升至近90%；相比之下，兩周前市場預計12月加息的可能性僅為30%。

此外，日本財務省計劃增加發行短期債務，以支持日本首相高市早苗的經濟刺激方案，其中2年期和5年期國債各增加3,000億日圓，國庫券則增加6.3萬億日圓，預計將對短期日本國債造成壓力。

相關文章：高市早苗經濟政策累「股匯債三殺」 日股單周蒸發20萬億 恐禍延全球金融市場

↓即睇減息部署↓

