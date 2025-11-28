港大深圳醫院門診逾20%為港人 反映北上需求增 大灣區發展成保險業機遇

港人北上生活及就醫問診需求日趨旺盛，但跨境醫療保障的銜接障礙、服務流程複雜及保障範圍不匹配等問題漸顯，成為必須解決的民生課題。星島新聞集團將舉辦「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」，深入探討大灣區醫療如何聯動發力，包括如何推出跨境專屬醫療險，也涵蓋優化異地就醫結算體驗、延伸慢病管理與預約掛號等增值服務，不僅為往來兩地港人解除醫療後顧之憂，更推動大灣區醫療保障體系更高質量發展。

港大深圳醫院與港互通電子病歷

香港大學深圳醫院院長張文智教授表示，港大深圳醫院目前每日門診量約6,000人次，其中有21%求診者為香港市民，且該比例每月以1至2%的速度增長，反映香港市民對跨境醫療的需求持續上升。

張文智指出，港大深圳醫院為跨境醫療作出示範，如在2015年起成為首家接受香港醫療券的內地醫院，疫情時與香港醫管局進行電子病歷互通，為因疫情無法返港的長期病患者提供診症及取藥服務，並預計今年底實現與醫管局電子病歷記錄系統對接，以提升診症效率。該院去年10月更開通跨境救護車服務，讓救護車可從該院直接過關「南下」送病人回港，毋須中途停車。

不過，張文智表示，目前香港市民仍未熟悉內地線上就醫系統，例如使用微信預約、付款及查閱病歷等，亦有市民誤以為可在港就診、深圳開藥，但他強調醫院必須進行專業診斷後才決定用藥方案，相信未來要加強公眾教育，以助了解內地就醫流程及正確觀念。

提到未來跨境醫療方向，張文智表示設有一個國際醫療部，提供比香港私家醫院收費更低、但服務和環境更好的醫療服務，也可以設計高透明度及高保障的打包收費項目，甚至接受「雙保」，以解決跨境醫療的一大痛點。

保誠指跨境醫療理賠比例近30%

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲指出，隨着粵港澳大灣區融合進程加快，港澳居民「北上」就醫日益普遍，相關跨境醫療需求呈現明顯增長趨勢。根據該公司數據，內地跨境醫療個案由2023年近3,800宗，增加至2024年超過4,700宗，增幅達23%；2025年上半年，跨境醫療理賠個案比例由26.1%升至近30%，而「醫療費用直付服務」的理賠個案更按年大幅上升87%，反映民眾對跨境醫療及支付服務需求持續增強。

為回應市場需求，保險公司積極拓展與大灣區醫療機構構建「醫療夥伴合作生態系統」，例如將直付服務網絡擴展至澳門、深圳、廣州、中山及佛山等大灣區城巿，解決跨境就醫的支付與服務銜接難題。

此外，市場調查亦顯示，內地居民對跨境保險服務興趣濃厚。該公司今年第二季調查指出，76%內地受訪者有意在未來12個月訪港，其中有計劃在港管理個人財務者，對危疾保障（55%）、醫療保障（40%）及儲蓄產品（45%）表現較高興趣。她期望，未來持續推動跨境醫療保障發展，探索更多醫療與保險結合的新模式，以滿足兩地往來的客戶需求。

康健：兩地醫療成本有顯著差異

康健國際醫療集團營運總監陳振康認為，香港與內地醫療成本有顯著差異，例如香港打癌症化療針費用約30,000元，但內地用同一家藥廠原裝藥物，收費只需6,000至8,000港元；洗牙服務一樣，深圳洗牙只需100多港元，但香港洗牙動輒800至1,000元。這跟內地藉國家政策與藥廠談判以壓低價格有關，惟香港缺乏議價能力，成本高昂。

不過，香港醫療仍然有信心保證，內地居民不但會專程到港購買日常用品及藥物等，而且香港高水平及高質素的高端醫療服務，也能吸引內地具經濟能力的患者，例如進行專科治療或手術等，建議香港專注發展高端醫療服務，以發揮質量優勢。

陳振康認為，香港與大灣區醫療可發揮互補作用，例如經濟能力較低的香港患者可到深圳打吊針接受基礎治療，然後回香港進行後續跟進治療。此外，內地養老院條件優越、成本低，也能吸引香港居民北上養老。香港與大灣區更可通過醫療保險支付互通、病歷資料共享（經患者授權）等方式，降低整體醫療成本。

他期望通過論壇討論兩地如何互補，例如為內地患者提供香港高端醫療服務，同時利用內地資源降低香港基層醫療成本。

盼更多內地機構納保險保障名單

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑表示，大灣區發展為香港保險業帶來新機遇，首先從單一香港市場擴展至擁有8,000多萬人口的跨境市場，創造了龐大的剛性需求，而且大灣區城市各有特色的醫療服務，包括新技術、新藥物及專家等，加上內地醫療成本遠低於香港，不僅促使港人北上求醫及養老，也為保險公司降低理賠成本，保費也有望更便宜。

他強調，目前仍要面對制度壁壘及產品覆蓋面不足等挑戰，例如目前香港與內地保險從業員資格互不認通，香港保險從業員如無內地牌照，無法在內地提供理賠服務，而且理賠單據、醫療報告等，也有待安全合法地統一及流通。加上目前保險產品未能完全滿足跨境康復養老服務，例如跨境救護車及康養車的交通費用、長者長期物理治療費用，以及特殊藥物費用，目前仍未納入理賠範圍。

蕭英傑相信，未來可透過區塊鏈技術，在國家政策框架下實現檔案資料電子化的安全合法地流通，為理賠奠定基礎。他期望日後有更多能覆蓋兩地醫療服務的理賠產品，也有更多內地醫療機構納入保險公司保障名單，為客戶提供更多選擇，更重要是利用大灣區龐大市場擴大保險池，以吸引內地市民購買，也能降低保險公司整體成本，從而令保費更便宜，保障也更全面。

活動合作查詢：[email protected]

相關文章：

港樓已現積極回升信號 專家稱租金與利率「正向利差」 惟內房前景仍具挑戰

港零售商需放棄價格競爭思維 商場IP活動助增獨特體驗 AI及機器人增效率

港數字資產發展落後美國 專家籲放寬監管吸流動性 促進市場創新

港扮演內企出海橋頭堡 角色超越行政支援 「走出去，更能走進去」

全球變局下中國迎3大挑戰 經濟前景遠勝歐洲 京東沈建光料明年關稅趨穩

世界多極化已不可逆轉 專家籲內地開放破局 港宜建「全球南方金融中心」

中國經濟40年間極速崛起 內企出海成新機遇 港做好橋樑「比任何時候強大」