久違親戚突現身獻殷勤 以「一藉口」帶80歲長者把脈 竟索天價1萬大元 「中醫黨」疑打龍通呃錢｜Juicy叮

一些久未聯絡的親戚突然露面並大獻殷勤，背後可能隱藏著陰謀。有孝順女在網上憤怒發文控訴，指其 80 多歲的母親，早前被一名突然現身的親戚，以「一個藉口」帶到旺角把脈。豈料診所竟然索價1萬元天價診金，懷疑這根本是「中醫黨」串通「打龍通」騙財的伎倆。詳情見下圖及下文：

久違親戚突現身獻殷勤 以「一藉口」帶80歲長者把脈 竟索天價1萬大元 「中醫黨」疑打龍通呃錢逐張睇↓↓↓↓

樓主：個親戚突然去探我媽

樓主昨天（7月31日）在社交平台 Threads 發帖，大呻母親疑似被親戚詐騙的經歷——「喺香港有個好耐無見嘅親戚，突然去探我媽，我媽老人家80幾歲左右，起初好熱情，帶佢周圍去。」

原本以為是親戚間的溫馨相聚，豈料過了兩天後，對方突然以長者腳部不好作藉口，熱心地帶她到旺角，去看一名所謂的「女中醫師」，從而令老人家墮入圈套。

診金高得令人咋舌：把脈竟收1萬元

當到達該診所後，其收費高得令人咋舌。樓主接著道出事發經過：「我媽話把脈咋，就要畀$1萬，我媽話無咁多，都畀咗$5000，後來個女醫生有幫我媽按摩下，但你點睇都係夾埋個女醫生呃我媽喇！」

眼見母親慘遭騙財，樓主在文中公開了該名無良親戚的名字，並嚴厲警告對方：「你唔好再出去搵我媽，枉我媽仲當你親戚，快還錢畀佢老人家，『吳XX』你個衰人，老人家啲錢你都呃，因住個天收你！唔係我媽講出嚟，我都唔知。」樓主更呼籲大眾要提防此人：「想大家注意下呢個男人名，以後大家都小心啲。」

網民怒斥「偷呃拐騙」：如「飯腳」騙案翻版

不少網民直斥該名親戚的行為，形容這是「偷呃拐騙」。有網民指出，這種行騙手法與坊間的「飯腳騙局」如出一轍：「好似嗰啲呃人飯腳，搵水魚去幫襯自己舖頭，食幾千蚊垃圾嗰類」，懷疑該名親戚與該「女中醫」診所存在利益輸送。

有網民留言詢問涉事診所的細節：「地舖定上樓？」、「開埋偽女中醫」、「開埋樣等大家提防下啦」。樓主則回覆指，聽母親的形容理解應該是「地舖」，位置大約在旺角的角落。

樓主表示，若非母親主動提起，她至今仍被蒙在鼓裏。對於網民留言同情並建議「報警」或「公開長相」，樓主嘆道，事件其實「已經係上年的事」，並稱「老人家唔記得多嘢，只記得旺角，角落位置咁，連名都唔記得，唉…」

資料來源：daydaytiger＠Threads

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