30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮

三十而立？不少人在30歲這個分水嶺思考人生去向，有從事搬運形容自己是「咕喱」的30歲港男，在網上發文求助希望轉行學廚：「30歲先轉行學廚，會唔會太遲？」帖文意外引來大批資深飲食業同行分享行業情況，其中一名資深總廚極力勸退，更大爆「全行都預製菜」引爆網絡熱議。

搬運工的浪漫 渴望打造港版「深夜食堂」

這位港男在社交平台發帖文，詳細解釋了自己的背景與初衷，他自稱目前正從事俗稱「咕喱」的搬屋行業，但心底裡一直埋藏著一個熱血的夢想，就是開一間充滿人情味的居酒屋。他形容自己理想中的居酒屋「唔係行高級個啲」，而是「可以同客人有傾有講有人情味嘅個款」，猶如經典日劇《深夜食堂》一樣：「有啲似深夜食堂個隻」。

樓主其實並非一時衝動，他深明現時在香港經營飲食業絕非易事，甚至在帖文中連續三次強調：「我知係依家係香港做飲食好難」，但為了追尋夢想，他依然誠心向廣大網民請教：「如果我係以我夢想為目標，係咪應該去學日廚？」面對網民的關心，樓主更感性地回應，指自己不全然是為了賺錢：「啱啊，有時唔係搵唔搵到錢。係嗰種人生裏面嘅經歷！」

暖心網民力撐：天道酬勤，有心永不會遲

帖文引來兩極化的留言，不少網民大表感動並留言鼓勵，認為追夢永遠不會遲，有同路人分享自己的成功經驗，表示自己同樣是30歲才轉做飲食業開咖啡店，一個人打理，雖然不做晚市，但五年來「只係同客人傾偈，結識到好多客人仲做埋朋友」，直言這正正就是樓主心目中「深夜食堂」那種奇妙的感覺。

有網民更以自身經歷作超級勵志的「強心針」，指自己也是「3中先轉行，零基礎」，由甜品細檔做到熱爐再晉身米芝蓮餐廳，如今已開了四間店。他勉勵樓主：「時間唔會背叛你，天道酬勤，滴水穿石。」

有網民再搬出名人例子激勵樓主：「肯德基上校40歲先嚟炸雞，無嘢無可能，30歲先轉行有幾奇？」認為只要有熱誠，年齡絕對不是問題。

總廚金句引激辯：「全部都預製菜」 網民反駁：仲有大把唔係

不過，帖文引出一名擁有30年經驗的行政總廚大潑冷水，他寫下長文奉勸樓主三思，更爆出一句極其殘酷的金句：「而家入行基本上冇嘢學，全部都預製菜。」這番「預製菜」言論在留言區引發激辯。

有做了5年廚房的行內人身同感受，指出業界的慳錢現況：「依家為咗減成本中央廚房預製菜咩都有。基本上一個咩都唔識嘅人走入去都可以做到，仲要冇嘢袋到入袋。」言論印證了總廚「無嘢學」的說法。有網民更語帶諷刺地建議樓主：「開預製菜工廠可能仲搵到食！」

不過，有網民則認為總廚的說法太過以偏概全，反駁指並非所有餐廳都淪陷：「啲大嘢係預製呢，就唔好講到全Ｘ部都係，仲有大把唔係預製」，認為廚房仍然有需要真功夫的地方，叫樓主不用太灰心。

飲食業行家：受傷當食生菜 反建議樓主轉做地盤

除了學藝的爭議，廚房的環境與待遇更是另一考慮點，該位資深總廚分享自身經驗指做廚房是「工作量大、收入少」，逢大時大節都要「匿喺個廚房度身水身汗」，等同「斷六親」。另一飲食業網民亦警告樓主，做日廚處理炸物絕對會「burn到Ｘ街」，因為廚房是個高壓戰場：「搶火搶油，二級燒傷起跳......一路止血，一路炒！三級燒傷都係攞塊burn gel達住咋，都仲要繼續炒，啲單唔會等你！」

有做了26年的西廚亦加入勸退樓主，直指現時外勞當道，「去學水電仲好，揾得仲多之餘私人時間亦多」。資深總廚更分享指，他以前有位下屬廚師，後來轉行到地盤做紮鐵和燒焊，月入高達十萬。對方感慨雖然做地盤「好Ｘ辛苦，好Ｘ地獄」，但「都好過喺廚房蹉跎歲月」。

面對排山倒海的勸退留言，有網民向樓主提出關鍵一問：「到底你係對陌生人有興趣，定係對烹飪有興趣？」如果只是想找人聊天，是否真的需要踏入這個火坑？這場關於30歲轉行追尋「深夜食堂」的夢想，樓主最後回覆了一句「收到」，但到底他最後會如何選擇，則暫未見再交代。

來源：daddy.saiyan＠Threads

延伸閱讀：港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔



