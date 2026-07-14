港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮

有港女OL在社交平台發文，直言對辦公室及服務業的工作感到身心疲憊，正認真考慮轉行到地盤工作，認為地盤「感覺上好似體力勞動+默默落手做就 ok」，隨即引來大量行內人熱烈討論，揭開地盤不為人知的現實面，原來這「職安真漢子」的行業亦隱藏適合女性的工種。

OL曬「綠咭」求轉行 決心挑戰職安真漢子

樓主身為女性，在帖文中自認是「野雞大學乞食科」畢業，四捨五入等同於「地盤白紙一個」。她透露自己並不怕熱、不怕累，也不介意先報讀課程，更坦言自己「連屎尿膿痰都唔驚」，只是怕見到血肉骨頭而無法做護士。她無奈指出，在辦公室或服務業每天都覺得身心消耗極大，因此想嘗試完全不同的地盤工作。

她更上載了一張剛起手、代表已完成基本安全培訓的綠色「建造業安全訓練證明書」（俗稱平安咭或綠咭），旁邊還有一張寫着「對危險說『不』」的藍色「安全承諾」卡，顯示她已做足基本準備，以女兒誓要投身「做個職安真漢子」。

不過由於一直做文職工作，她坦言對地盤生態並不了解，發問：「如果係女仔＋白紙＋冇識人，係咪只能做雜工/清潔姐姐/保安？除咗安全主任嗰類有咩工作比較適合？」

行內人爆料聲稱地盤有「潛規則」？

帖文引來大批地盤行內人留言，有人嘲諷「你估你話想做嗰樣就做到咩」，樓主則反擊「唔想下點知做唔做到呢」。不過，更多過路人與地盤前輩紛紛指出，地盤的環境比想像中複雜得多：「地盤其實都龍蛇混雜，而且好多麻甩佬鍾意口頭佔便宜。」有網民開玩笑稱：「大部分人入地盤都係靠潛規則嘅......去到地盤千祈唔好等運到，週圍問人要唔要潛規則就啱㗎啦......」，這種不知真假的言論，令樓主滿頭問號回覆：「？？？」

有行內人又留言提醒，一些地盤有機會「成日拖糧」，「有啲架步有打理/蛇頭係人工扣下午茶/飲品錢......仲有啲扣你5%人工，扮同你供MPF其實又冇供，好多古惑嘢。」另一位現職「地盤妹」更現身留言指自己「比上一個盤拖咗3至6個月，今年1月糧先係6月出」，警告如果不入大判，絕對會面臨無薪捱日子的困境。

有任職地盤的網民又打破樓主對「默默做事不需面對政治」的幻想：「如果你返地盤諗住冇辦公室政治，我勸你唔好諗。地盤有J嗰啲比起寫字樓班女人更加八婆更加小氣。」

不過，面對這些業內人士提出的種種警告，樓主依然非常有火，堅定回應：「最緊要有汗出有糧出！有心理準備&錢到位就 Okay!」

行內人指路：女仔落手大輸蝕 報讀CIC走專業路線才是正路

在大潑冷水的言論之外，亦有多名資深地盤工人為樓主「指路」，他們極力勸阻樓主「落手落腳」做純體力勞動的雜工，指出「普通成年女性，太靠體力同力量應該都難搞，實畀人話手腳慢」，而且無技術的雜工非常容易被外勞取代。

熱心者紛紛為她指點迷津，並上載了一張充滿正能量的現場照片，相中顯示一位身穿反光衣、戴着安全帽的女工，在塵土飛揚的工地中默默落手拌水泥，配以打氣字句：「有志者事竟成，苦盡甘來」，鼓勵樓主有心不怕遲。

前輩們也紛紛給予實用建議，指出地盤其實有許多適合女性的職位，包括：

文職與半室內工種：例如QS（工料測量）、CLO（社區聯絡主任）、安全主任（安全佬）或環保主任。雖然有人認為安全主任「一有事就被拉被鎖」、「吃力不討好」，但亦有平水熟手指出，安全佬「做上去算係專業人士同半白領，眼光同知識會更高，自然搵更多錢」。

專業技術路線：例如平水（測量）、墨斗、電工或油漆。其中電工（電王）更被形容為「護城河最深」的剛需工種，不僅是鐵飯碗，連移民英國、加拿大或澳洲都極為吃香。

學徒與進修計劃：網民強烈建議樓主善用建造業議會（CIC）的資源，報讀免學費、有每月一萬元津貼的短期全日制課程（如測量、細木工），畢業後大公司會直接引薦，能一舉解決「無人脈、無識人」的痛點。

看完行內人士排山倒海的分析後，樓主最終留言表示「四捨五入等於地盤白紙一個」的自己，會好好研究測量、環保及土木工程（Civil）等範疇，看來已選定轉行做地盤、最適合自己的跑道。

來源：heal_thgram＠Threads