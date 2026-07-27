8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮

颱風「紅霞」昨日（26日）襲港，天文台一度懸掛九號風球，全日天氣惡劣，風雨交加，一名打工仔在社交平台申訴指昨日在颱風下開舖，遭老闆批評營業額未達標，半日僅做200元生意，並質問他：「你有冇覺得唔好意思？」引發網民熱議。

八號風球下要求$5000生意額？

樓主在昨日八號風球下午改發三號波後，約下午兩點才返回店舖工作，晚上老闆卻透過WhatsApp質問當日營業額為何只有二百多元。樓主在Threads帖文中憤怒表示：「即係你覺得今日八號波加我下晝兩點至返工加呢啲垃圾鋪，你覺得我可以做到5000蚊畀你嘅？」字裡行間充滿無奈與不忿。

從樓主上載的WhatsApp對話截圖可見，老闆的質問咄咄逼人，對話一開始，老闆便質問：「講真㗎Ｘ其實你有冇覺得唔好意思。」樓主解釋「但係今日真係冇咩人喎」，老闆隨即火力全開，連珠炮發地說：「2百幾蚊？雖然你辭咗職 都唔係咁離譜呀嘛」、「我真係唔明」、「二百幾蚊喎」。

老闆接著更將租金壓力轉嫁到員工身上：「你差唔多每一日返工，唔好話人工，我連租都唔夠交」，並命令樓主：「仲有呢幾日，你都畀返少少心機做好啲」。面對指責，樓主只能無奈回應：「我都未試過2百幾，我都唔想」。

提前月底走人作反擊 形容公司是「奇趣蛋」

原來樓主早已決定離職，而這次颱風日的爭執只是冰山一角，他其後再發帖，透露提前至本月（7月）31日離職的真正導火線。原來他辭職後本打算工作至8月6日，但當向老闆查詢最後幾天薪金如何計算時，對方竟表示「8月1號到8月6號計最低工資43一粒鐘」。

樓主得悉後立即決定提早至7月31日離職，並形容這間公司是「奇趣蛋，每一件事都可以嚇到我」。

網民力撐：做生意包賺？

帖文一出，大批網民紛紛留言力撐樓主，怒轟老闆無理，不少網民認為，天氣惡劣導致生意慘淡是常識：「做生意包贏架？蝕錢就賴我，咁佢賺錢嗰日有冇同你分甘同味？」有網民諷刺道：「叫呢啲傻Ｘ老世（細）自己落去企下，睇下有冇數囉。」

有網民感同身受分享類似經歷：「正如我腦細生意好果陣唔會讚你唔會有獎勵，但一生意差就Ｘ9你。」樓主也回應指，自己公司的老闆也是一樣：「跑得好嗰陣時冇聲出㗎，你差嘅話要即刻Ｘ㗎」。

對於老闆稱生意額不夠交租，網民普遍認為這不應是員工的責任，紛紛表示「唔夠交租係你嘅事，關我咩事」、「如果要你幫佢諗埋有冇客幫襯，即係合夥啦，咁前提係佢要送股份畀你」。有網民更建議樓主既然已經辭職，就不用再給老闆面子：「建議聽日做20蚊俾佢」。

樓主純呻拒開名 形容行業「幾cheap」

面對老闆的無理指責，大批網民都替樓主感到不值，紛紛留言強烈建議樓主辭職後「開名」公開涉事店舖，又不斷追問究竟是甚麼行業、是否賣茶飲等。不過，樓主回應時則坦言「我好均真嘅」，他解釋自己發帖「都係純粹呻吓」，雖然老闆刻薄，但認為對方「仲未差到要我公開佢嘅程度」，因此堅拒開名。

至於被問到具體從事甚麼行業，樓主亦大賣關子不願多談，僅苦笑指「唔係好想透露，覺得幾cheap」，讓這間被老闆視為寶、卻被員工嫌棄的店舖增添了幾分惹笑色彩。

來源：Threads

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