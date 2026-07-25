住家飯靈魂竟是「這餐具」？不分貧富公屋、豪宅必備 網民盤點5大無敵優點 魅力驚人連移民都帶埋｜Juicy叮

近日有網民精警地指出，要煮出最正宗的住家飯，原來必定要配備一款在港極為常見的「靈魂餐具」，餸菜才稱得上擁有真正的「住家味道」，氛圍甚至會瞬間變得親切溫馨。

這款不起眼的平民餐具，不但被廣大網民盤點出5大無敵優點，其驚人魅力更是無遠弗屆，甚至連移民海外的港人，遠隔千山萬水都堅持把它「托」到異鄉。詳情見下圖及下文：

住家飯靈魂竟是「這餐具」？不分貧富公屋、豪宅必備 網民盤點5大無敵優點 魅力驚人連移民都帶埋逐張睇↓↓↓↓

網民：見到個碟已經好肚餓

樓主早前（21日）在社交平台Threads發帖分享自己的生活體會，直言：「我覺得住家味道嚟講，一定要有公屋鐵碟，個食物先稱得上住家，味道馬上變親切溫馨。」

網民對這些「鐵碟」大有共鳴，讚不絕口，不過先行糾正：「不鏽鋼……唔係鐵。」有人指這款餐具充滿回憶：「屋企由細到大必有」、「見到個碟已經好肚餓🥵」。大家並熱烈留言，指出這隻看似平凡的不鏽鋼碟，其實隱藏著極多神級好處，實情是廚房裏最溫馨的傳家寶。

網民盤點不鏽鋼碟 5 大無敵優點：

優點一：傳熱極快兼唔辣手

網民指出不鏽鋼碟的傳熱速度極快，能大大縮短烹調時間，直呼：「冇佢點蒸排骨……」更有網民發現它獨特的散熱特性：「導熱快，拎起唔辣手都唔知幾好用」，樓主亦回覆大讚：「真係喎唔辣手嗰度好，細路都無咁驚。」

優點二：極致耐用兼超輕身

不鏽鋼碟以超強的生命力聞名，網民激讚：「最主要夠輕身加唔易打爛」、「跌極都唔爛」、「又好用又好洗，最重要係唔驚跌爛」。有網民更留下一句神回覆，令無數人感嘆讚好：「一碟傳三代，人死碟還在。」

優點三：萬能百搭易清洗

網民留言指出，不鏽鋼碟的日常用途極廣，堪稱多功能小助手：「攞嚟醃嘢一流，或者蒸嘢」、「真心正，蒸又得炒又得，又平又唔驚跌爛」。網民更大讚它極度方便清潔：「不鏽鋼碟係好嘢嚟，又易洗，用一世都未爛」、「唔止傳熱快，入洗碗碟機唔會洗得多裂」、「仲有又輕又唔怕打爛，沖洗方便」。

優點四：易收納極慳位

對於空間狹小的香港廚房來說，這絕對是神恩物。網民點出：「重點係超好收納，大中細疊埋一齊」、「屋企大大細細咩 Size（尺寸）深度都齊，唔驚打爛又輕係重點」。

優點五：受熱均勻蒸魚最靚

樓主在回應欄中附和，大讚鐵碟受熱均勻，能鎖住魚肉的水分，讓餸菜賣相極佳，讚網民上載的相片：「碟撻沙（編按：網民在下方留言指正應為多寶魚）蒸得好Ｘ靚🤤。」

當然，世上事無完美，有網民亦客觀地指出了不鏽鋼碟的微細缺點：「真係好好用，係衰在入唔到微波爐，否則0缺點」、「缺點係凍得快，煮好晒餸未返齊人就好快凍晒」。

不分貧富 公屋、豪宅必備

這隻不鏽鋼碟不但承載著溫馨的基層回憶，更有網民指出，它的實用性早已跨越貧富階級。不少人平反：「唔係住公屋都用呢款兜🤣」、「唔係住公屋都會用㗎喎」、「好使好用……唔一定係公屋先用嘅」。

不論家住何處，廚房裏總能找到這隻碟的蹤影，有網民特別提到：「幾華麗幾豪嘅豪宅，必定有不銹鋼碟」、「我見過富貴之家都有用。」

這隻餐具的魅力更隨著移民的港人遷徙至世界各地。不少移居海外的港人自爆，即使飛越萬水千山，也堅持要在行李箱中為它留一席位。

有網民留言分享：「帶咗大中細 Size（尺寸）碟連雙層不鏽鋼湯碗去外國，日日都用。」身在澳洲的港人亦表示：「我直程由香港帶嚟悉尼用，蒸肉餅蒸排骨一流。」

更有身處紐西蘭的網民留言和應：「紐西蘭港人，只要蒸餸都一定係用佢，啱啱蒸肉餅」、「不枉我喺香港托咗幾隻返紐西蘭🤣！」

看到這款平民餐具紅遍海外，樓主不禁自豪地笑言這是成功的「文化輸出💪」。

資料來源：gdsmilehktoy＠Threads

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