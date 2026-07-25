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三派安泰邨高層 港男上樓在望卻驚揭單位藏「秘密」 決心等終極四派掀網民激辯：有得住仲嫌？｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:25 2026-07-25 HKT
發佈時間：11:25 2026-07-25 HKT

近日有港男在網上發帖，指申請公屋獲三派秀茂坪安泰邨高層靚樓，正當以為上樓在望能住上安樂窩之際，卻驚揭該單位內藏一個「秘密」。

樓主因心理障礙決心拒絕，寧願等待終極四派。這宗個案在網上掀起網民兩極激辯，有人體諒，有人卻無情嘲諷：「有得住仲嫌？」詳情見下圖及下文：

三派安泰邨高層 港男上樓在望卻驚揭單位藏「秘密」 決心等終極四派掀網民激辯：有得住仲嫌？逐張睇↓↓↓↓

三派安泰高層大獎

樓主早前在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖大呻面臨上樓抉擇，直言：「自5月初二派拒絕了，6月24日，三派已到，派到安泰邨高層，太好了！」

不過樓主續指，「本來要畢業，可惜這單位（2021）5年前曾經發生自殺／意外事件，覺得風水不好，無奈只能等四派了。」

樓主流露出極度失落的情感，指「咁好的大獎被糟蹋了，唉。」，並請教網民：「大家如何看待？」

原來，樓主在收到這份被視為「大獎」的安泰邨高層編配，本以為終於可以安居樂業順利上樓。豈料在他展示的資料中卻見到，該單位在約5年前（即2021年5月左右）曾經發生自殺或意外死亡事件，基於風水與心理考慮，最終決定拒絕並等候終極四派。

事故單位不計次數 可等「第四派」

對於樓主的困境，有網民指如果是涉及事故的單位，可以不計算編配次數，留言指：「如果係嗰啲單位，應該可以唔計一次。但喺拒絕信度要寫明原因。」

有人亦指：「如果單位有問題了，可以不要，這次不計，等四派。」網民更加熱心建議樓主：「問下主任，今次算唔算，如果唔計係第三次，唔要啦，無謂擔心咁多。」

網民兩極激辯：有得住仲嫌 vs 求安心

網民對樓主「應否入住事故單位」的看法非常兩極，隨即展開激辯。有膽大的人認為樓主過慮，直言：「你無做衰嘢驚咩。」有網民更分享自身好運經歷，指自己入屋時甚麼儀式都沒做，依然「晚晚瞓到流口水」。

然而，不少網民都體諒樓主的決定，勸勉：「唔舒服！真的不要是對的，因日子好長，不要寄掛！」更有人就著他人的冷言冷語反駁，指：「而家攞間屋如無意外都住一世啦喎！都想住得安心！」。

資料來源：Zhong AN ＠公屋討論區 - 香港facebook群組

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