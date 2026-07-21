公屋奇聞？拒要東涌新樓頂層 二派招來大反轉 網民神回：有種遺憾叫「如你所願」｜Juicy叮

網民近日熱議一宗公屋派樓奇聞，有幸運兒首派獲分發東涌全新屋邨的頂層單位，卻因非心儀地區而果斷拒絕，結果二派如願以償獲派沙田區，惟樓層與景觀卻迎來「大反轉」，令事主陷入進退兩難的局面，發帖求助卻引來大批網民熱議，甚至有網民揶揄樓主是完美示範有種遺憾叫「如你所願」。

棄全新頂層換舊邨2樓 樓主崩潰求問：搏唔搏？

該名樓主在「公屋討論區」facebook專頁上發文，稱呼一眾資深公屋網民為「師兄弟、師姊妹」，指自己今次要「虛心求請教你們」。樓主在帖文中透露了自己的派樓歷程：「今年五月尾首派東涌未落成頂層單位(已拒絕，因希望是沙田區)，剛二派沙田沙角邨，但二樓最底層，好不好接受？或是搏？」短短幾句，道出了由「全新頂層」跌落「舊邨底層」的極端心理落差，也顯示出事主對於是否要在第三派終極一搏感到非常猶豫。

得一想二？網民：完美示範求仁得仁

帖文瞬即引發熱議，不少網民對於樓主輕易放棄東涌新樓感到不可思議，直言首派的條件其實相當優越，批評樓主現時的猶豫是過份貪心。有網民毫不留情地諷刺說：「呢D就真係叫『得一想二，得二想三』」，亦有人無奈表示：「東涌新樓高層都唔要，做人唔好太貪心啦」、「之前頂層嘅，你唔要（你想要沙田），依家比沙田你，你又唔想要（因為係低層）」。更有網民以「有種遺憾叫『如你所願』」，來形容樓主明明已經「求仁得仁」獲派沙田區，卻依然嫌三嫌四，直指「上天已如你所願...沙田，仲想博，小心物極必反」。

「勸退黨」列二樓致命伏位

關於二樓最底層是否值得接受，網民的意見呈現兩極化，反對接受的「勸退黨」主要憂慮舊式公屋低層的衛生及環境問題，有網民警告低層單位隨時面臨去水管淤塞的噩夢，甚至誇張地形容：「你接受到成日都爆到成屋屎水同係咁裝全屋修咪得」。

此外，有過來人亦提醒，如果單位不幸面向垃圾房或食店，便要面臨惡臭及蟲鼠滋擾：「最緊要唔好對住垃圾房、街市或者食店、驚有米奇（老鼠）啫」，此外，噪音問題、大塵以及保安隱患也是不少人建議樓主三思的原因。

「實用黨」力勸見好就收：配套無敵兼唔使等𨋢

不過，另一派「實用主義者」則力勸樓主見好就收，認為沙角邨的地段優勢足以彌補樓層的不足。許多街坊大讚沙角邨交通四通八達，生活配套極度完善，紛紛留言力撐：「沙角好方便，有馬鐵，街市，多巴士」、「搭81k出新城市廣場，又好行，又多嘢買，多嘢食」。

有網民更反其道而行，點出住低層的另類好處：「2樓可以唔洗等電梯」、「起碼你想沙田區」、「人生有起碼四分一時間用嚟等𨋢，你住2樓行上行落快到嘔」。他們強烈建議樓主親身到現場視察環境、詢問保安及鄰居真實情況再作決定，畢竟「第三次已冇得揀」，萬一終極一派被發配到更偏遠、條件更差的地區，到時真的欲哭無淚。有網民再提醒樓主，凡事沒有完美，無論如何，最重要是選擇適合自己生活方式的居所。

來源：公屋討論區＠facebook

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