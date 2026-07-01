父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮

有港媽在社交平台指自己首次獲派公屋，地點卻是位於東涌的全新屋邨，和她住在沙田的娘家和丈夫返工的油尖旺區，可謂南轅北轍，由於她希望娘家日後可以幫忙「湊BB」，讓她陷入了極度忐忑的兩難局面，帖文掀起網民熱議。

娘家嫌「遠過機場」 港媽陷湊B兩難

樓主在「公屋討論區」FB專頁發帖訴說自己的困境，她表示自己育有一名一歲大的嬰兒，丈夫在油尖旺區跨區上班，而自己的父母則居住在沙田。樓主大嘆：「本身想派得近父母啲啲，可以將bb比屋企人照顧，我就可以抽身返工。但係宜家派咁遠，屋企人唔方便，只可以自己湊返。」面對這份突如其來的「大禮」，樓主的父母極度抗拒，直指新屋邨「仲遠過機場」，不想一家人住得太遠。

3年後有港鐵 老公力撐：有瓦遮頭就得

對樓主來說，這個東涌單位卻有著難以抗拒的優點，她坦言單位屬於全新落成的屋邨，而且預計「3年後會有地鐵站」，連她的丈夫也極力主張接受，認為「有瓦遮頭就唔好咁多要求了」，看好該區未來的發展潛力。面對長輩的反對與新樓的誘惑，樓主感到相當無助，在網上發文求救：「究竟搏唔搏二派？我又好驚越派越衰，應該點決定好？」

網民力勸「要咗先」：唔要隨時換來40年舊樓

帖文引來大批過來人留言，網民意見兩極，力勸樓主「要咗先」的網民認為，新樓的居住質素絕對是無可比擬：「重點係......新樓唔要，第時派啲四五十樓齡嘅樓俾你，你就會後悔。」他們指出舊樓衍生極多維修問題，直指「新樓唔駛咁多嘢煩，舊樓好多問題，樓齡越大問題越多」。討論區中更有網民上載了一張相信是東涌新公屋的相片，相中可見新建的公屋大廈高聳入雲、外觀新淨現代，該網民更笑言「東涌公屋1樓都咁高」，足見新落成屋邨的設計氣派與傳統舊樓截然不同，對年輕家庭極具吸引力。

過來人潑冷水：車費貴、校網差？

不過，另一派「勸退」的網民則著眼於東涌高昂的生活成本及民生配套，有網民以過來人身份分享經歷，狠批東涌生活艱難：「我以前住東涌，搭車貴，食野貴，潮濕天氣間屋出晒水珠。」此外，不少家長網民也特別提醒樓主必須考慮下一代的教育問題，直指「東涌校網非常差」，而且對於跨區上班的丈夫來說，每天的交通費及通勤時間將會是一筆沉重的負擔。

樓主暫未交代她的最終決定，不少網民均表示，最終落決定的始終是居住的兩夫妻，但建議在下決定前，親身入區考察環境，認為這或許才是打破迷惘的最佳方法。

來源：公屋討論區FB專頁