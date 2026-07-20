72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮

72歲的資深傳媒人「Luke Sir」曾智華向來活躍於社交平台，近日他突然在Facebook驚爆自己因一次家居意外面臨失明危機，甚至需要變賣部分股票套現進行手術，旋即引來大批網民關注。其受傷的消息亦牽動不少傳媒及文化界好友，包括前香港電台助理廣播處長張文新、知名電台DJ梁繼璋及李志剛等人，均紛紛留言為他打氣，祝願他早日康復。

在家後腦「碰地」出事 舊患出血變「獨眼龍」

曾智華於7月18日發文透露，自己約兩星期前在家中發生意外，後腦不慎「碰地」。這一跌，懷疑震動到他「十一年前右眼中風後的略K生血管出血」。經過兩週後情況惡化，Luke Sir 形容當時情況非常危急，因為「血迫眼球內部液晶體及視網膜。致失去視力」。

面對突如其來的「失明」恐慌，他隨即於7月17日被安排接受緊急手術，進行放血及激光糾正，幸好視網膜並未脫落，他亦期盼稍後覆診能確認手術成功，藉此「回復正常生活，做個對社會有用的人」。

拒等公立醫院 咬牙賣股付「黑洞」醫療費

到了昨日（19日），自嘲變成「獨眼龍的Luke Sir再發長文，以「我要讀，你要知」為題，分享決定動手術的心路歷程。面臨眼疾，醫生指示「必須盡快下決定施手術」。他坦言在私家醫院動手術，需要預約醫生、手術室、麻醉師、床位及各項雜費，「可能係黑洞㗎」，因此必須先評估個人負擔能力。否則，便要考慮到公家眼科醫院「衝急症室」，或是「輪個天長地久，再要睇睇收唔收」。

考慮到眼睛乃人體中非常重要的器官，他認為「只要經濟頂得住，當然去馬，以免拖出其他併發症」。為了盡快獲得治療，Luke Sir決定破釜沉舟。他在帖文中坦言：「計吓條數，咬咬牙，一於住大房，加埋加埋幾重鎚下，要放部份股票先掂，總之，去馬！」

決定後，護士隨即安排翌日晚上的手術室，並到會計部交訂金。萬事俱備之際，護士拿出一大疊猶如「生死狀」的文件請他簽名確認，最後更附上兩張「手術可能引致的風險」文件讓他回家細看。Luke Sir 形容文件內容「一讀一驚心」，當中甚至包括「打到變失明、爆血管、視網膜脫落......總之有可能的最嚴重情況，先旨聲明」。

面對如此繁複且充滿專業醫學名詞的文件，他直言「你根本不可能讀勻......我識鬼咩」。最終他決定「選擇一個字——信」，基於對醫生醫德與專業的信任而「揮筆簽呀簽」。他深明縱使有風險也是「根本絕少發生」，更自爆曾詢問醫生：「『醫生，若你係我，打唔打？』（當然打，根本絕少發生，但我有責任讀，你有責任知！）」

名人網民齊集氣 有人錯重點：篇文Double咗

兩篇帖文引來大量網民留言集氣，紛紛祝願他手術順利、「早日重見光明」，並叮囑他要小心家居安全，指出「天氣潮濕，家居或戶外地磚或地板，都容易存有風險」。帖文同時引來不少傳媒界及文化界名人留言送上祝福，當中包括前香港電台助理廣播處長（電台及節目策劃）張文新，他親切地留言著對方「Take good care！」；知名電台DJ梁繼璋、李志剛亦為他打氣：「Luke Sir 係強人，少少傷，好快好，加油」、「Speedy recovery」。此外，前財政司司長政治助理葉根銓及著名作家沈西城等知名人士亦紛紛留言，著「碌哥」好好保重身體。

另外，一眾眼利的網民卻發現了一個搞笑的插曲：原來 Luke Sir在19日的帖文中，將整段長文不慎重複貼上了兩次。不少網民隨即發揮幽默本色，笑指文章「double pasted」、「一篇變兩篇」，更有網民打趣說「文章double咗，你對眼真的有事了」。有留言亦溫馨提示這位被網民暫時戲稱為「獨眼轆先生」的Luke Sir，要「轆少啲手機畀眼睛休息吓」。

「賣股醫眼」惹網民驚訝：「你咁多儲備都要賣股票？」

除了關心病情，Luke Sir「賣股醫眼」的舉動亦引起網民熱議，有網民驚訝連財力深厚的他也要變賣股票，留言好奇「唔使7位數字掛，你咁多儲備都要賣股票」。有網民亦疑惑為何不依賴醫療保險。對此，有網民則估計，可能由於Luke Sir提及11年前已經做過眼部手術，屬於舊患，一般保險可能「都未必會受佢眼睛部份」，因此才有出現需要自掏腰包而賣出部分股票。另有網民則認為Luke Sir一向理財精明「唔會有多餘錢放銀行，夠生活費就得，有事當然賣股最快啦」；由於Luke Sir未有回覆留言，有關言論純屬網民食花生憶測。此外，有粉絲亦苦口婆心地勸告Luke Sir，病癒後必須注意飲食健康，盡量少吃坊間含有化學調和油的食物，甚至提議他「減下肥，食少D啦」，期盼他能以最佳狀態繼續分享快樂退休之道和理財心得。

來源：Luke Sir 曾智華＠facebook

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