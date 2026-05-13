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呃到「Luke Sir」頭上！曾智華遇詐騙「教科書級反殺」惹熱議 「這句話」誘騙徒自行報警 網民爆笑狂推｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：14:13 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:13 2026-05-13 HKT

詐騙訊息無孔不入，手法不斷翻新，資深傳媒人「Luke Sir」曾智華近日亦遇騙，創意十足的他以一個「教科書級」的神回覆，完美反殺騙徒，更企圖誘使他自行報警，迅即引爆網上熱話，獲大量網民爆笑狂推。

呃到曾智華頭上！教科書級反殺：「這句話」誘騙徒自行報警 網民笑瘋狂推↓↓↓↓

Luke Sir本周一（11日）在其個人社交平台，上載了他當日收到的一個詐騙短訊，騙徒自稱「林女士」聲稱是他的樓下鄰居。

從截圖可見，該訊息來自一個+852字頭的香港電話號碼，內容寫道：「您好，我是樓下林女士，屋企天花漏水，物管叫我先於您聯絡協商，我已拍下漏水位置，請加我Whats 6XXX XXXX」。

這種「樓下鄰居」的漏水詐騙手法，相信不少港人都收過。

面對這種常見的騙案，見慣風浪的 Luke Sir沒有選擇無視，反而以其一貫的風趣風格回應，非常有創意，他發帖寫下回覆：「林女士，我是你樓上曾先生，係我刻意漏水落你處㗎，有毒㗎，快啲報警啦！」這個「神回覆」盡顯其急才與幽默感，帖文一出，立即引來大量網民讚好及留言。

網民反應超熱烈 變「騙案苦主」分享大會

Luke Sir的帖文彷彿打開了大家的「話匣子」，不少網民都表示收過一模一樣的短訊，有網民笑言「呢個林女士住喺好多人樓下」、「林女士擁有很多物業」。

除了Luke Sir親身示範的神級回覆，不少網民亦發揮創意，教大家如何應對：「我住地下層！」、「我住天橋底，林女士住地府！」、「樓下係沙井，佢住沙井」，各種抵死回覆令人忍俊不禁。

此外，不少網民都上載了自己收到的詐騙訊息截圖，顯示各類「變種」行騙手法，內容五花八門，除了最經典的「漏水」版本，還有「噪音滋擾」版，例如有「陳小姐」投訴「呢幾晚你家好嘈，很影響休息」，更聲稱已經錄音，要求加 WhatsApp 對質。

有趣的是，網民指出，這些短訊的用字經常露出馬腳，例如使用「衛生間」、「物管」等非香港慣常用語，被醒目網民一眼識穿：「衛生間...已經自爆咗！」

長者易墮陷阱 網民憂心忡忡

留言區一片歡笑聲中，有網民認真地帶出了一個令人憂慮的社會問題：長者容易誤信騙徒，有網民分享，其母親收到訊息後信以為真，家人費盡唇舌解釋才讓她釋疑，「部份老人家最慘係解釋一大輪先信，都唔明街外人一個短訊信到十足，家人講十句都未信一句。」

此話一出，引起大量共鳴，有網民建議，最好的方法是「順手幫佢刪埋個訊息，可以的話，連個電話號碼都封鎖埋」，以絕後患。

同時，大量騙案短訊的出現，也讓部分網民質疑電話卡實名制的成效，對騙徒為何仍能輕易取得大量電話號碼犯案感到不解，並呼籲警方加強執法。

警方籲提防「漏水情緣」來襲：勿輕信初相識陌生人

警方反詐騙協調中心去年（2025年）4月已就同類騙案發出警告，指出這其實是新型的「漏水情緣」詐騙。

警方表示，騙徒通過手機短訊或WhatsApp聯絡，聲稱從物業管理處獲得了聯絡資料，以住所漏水、噪音問題為由試圖聯繫。一旦開始對話，取得信任後，騙徒就會編造各種藉口（如面對經濟困難或緊急情況），誘導受害人轉帳、匯款或提供銀行帳戶資料。

警方呼籲如收到類似訊息，應直接聯絡物業管理處以核實對方身分和確認物業問題真偽。不要輕易透露個人資料，保持理性，切勿輕易相信初相識的陌生人。如有懷疑，應致電「防騙易熱線 18222」查詢。

來源：Luke Sir曾智華＠facebook

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