放榜前夕DSE女憂失手無錢Retake街頭痛哭 即場獲暖心承諾感動全網：「唔需要覺得自己冇退路！」｜Juicy叮

DSE（中學文憑試）明日（15日）放榜，有女網民發文分享指，其好友為應屆DSE考生，在放榜前夕，與好友在街上傾訴時，兩人進行一次模擬放榜，假設若果DSE不幸失手會有甚麼打算，好友坦言家人不會資助她重讀（Retake）。

「我就係你嘅退路」 承諾背後藏超催淚洋蔥

樓主在社交平台的帖文中表示，面對好友的絕望與無助，她即場拋出一句：「我話我養佢一年（認真嘅）」，這份毫無保留的支持，瞬間令好友感動得在街頭大哭。

這句看似是開玩笑的豪語，背後其實藏著滿滿的洋蔥，樓主隨後發文笑言，自己經常向好友強調：「認真讀書，有咩事我出錢，姐姐養你」，但最反轉的是，樓主的年紀其實比好友還要細。

到底是什麼原因令她願意為朋友傾盡所有？樓主娓娓道來，坦言自己曾有一段時間精神健康（Mental health）非常差，甚至「誇張到想放棄自己」。在那些最黑暗的日子裡，全靠這位女生一直陪伴在側，不斷安慰她會沒事的。樓主深情地寫道：「我唔需要佢喺物質上俾任何嘢我，佢喺度對我嚟講就夠了，因為我知道佢已經盡力俾佢最多嘅愛我，呢啲嘢唔係錢衡量到㗎。」她更再發帖向好友溫馨喊話：「唔需要太大壓力唔需要覺得自己冇退路，因為我就係你嘅退路。」

網民質疑「小朋友點養人？」 樓主親揭超狂底氣

不過，這番豪言壯語亦引起部分網民好奇，有網民發問：「你都係小朋友，點養佢？！」面對現實的財政考量，樓主大方回應，解釋自己平時有上班賺錢，不僅儲到錢，甚至還有做定期存款。

此外樓主又表示，加上家人在物質上給予了很大支持，令她基本上不需要動用自己賺來的金錢，因此絕對有底氣兌現「養好友一年」的承諾，成為對方最堅實的後盾。

神仙友誼感動全網 網民淚崩：「一次雪中送炭勝過錦上添花」

這段「神仙友誼」曝光後，瞬間感動大批網民，有網民大讚這根本是「友情嘅真愛」，有網民亦感嘆「一次雪中送炭，勝過百次錦上添花」，直指能在遇到人生大事時，有一個願意對自己說這些話的朋友，真的會感動到「忍唔住流咗出嚟」。

不少網民紛紛送上祝福，希望這對好閨密能夠一齊走花路，有網民更羨慕表示「搞到我都想要」這樣的朋友，大讚樓主散發著「無法抵擋的人格魅力」。面對大家的熱情，樓主亦溫柔地回覆，希望大家都能遇到會毫無保留支持自己的朋友，並承諾會好好守護這段珍貴的友誼。

來源：Threads