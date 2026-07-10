好心人免費送「二手窗口信封」 網民熱推7大神級隱藏用途 一女性私密用法最觸目｜Juicy叮

有好心人近日在網上發帖，免費送出一批「二手窗口信封」，標榜可以循環再用。這個看似微不足道的環保舉動，引來網民熱烈迴響，並大爆這類信封的7大實用隱藏用途，當中一項為女士而設的私密用法最為觸目。詳情見下圖及下文：

好心人免費送「二手窗口信封」 網民熱推7大神級隱藏用途 一女性私密用法最觸目逐張睇↓↓↓↓

網民大讚非常之有用

樓主早前在社交平台 facebook 群組「斷、捨、離 OYIF環保達人~(Free Group 不准買賣。不准交換)」發帖，留言指：「Free (已交收）可重用窗口封，拆了信留起，不知有沒有朋友覺有用，荃灣地鐵站交收」。

這個環保舉動不但被轉載至另一社交平台 Threads，還吸引同道中人留言支持。不少網民大讚這個舉動「非常之有用」、「幾環保喎」。

網民大爆7大神級用途

網民在留言區大爆這些舊信封原來有極多實用的隱藏用途，創意絕對令人大開眼界。

1. 寵物拾便袋：網民分享身邊狗主的環保妙法：「我有個狗友用信封接狗屎，避免着地，是細身 Chihuahua（芝娃娃）。」不少寵物主人亦大表認同：「我會用來出街執狗屎」、「以前我會用嚟出街接狗屎，好好用！只係而家太少收信」。

2. 飯枱裝骨頭：有網民提出非常貼地的日常用法：「用嚟記下嘢，寫完唔用就留起食飯嗰時擺骨頭之類，就完成任務。」

3. 實用收納：「其實可以用嚟做 Box file（檔案盒）喺分間。」除了辦公室，原來旅行亦大派用場：「呢啲信封好好用㗎！去完旅行返嚟，屋企好多時有各種外幣，用呢啲信封將佢哋分門別類，好好用。有時去旅行，有備用現金、信用卡等，又可以用呢啲信封分成一包包，分開擺放。」

4. 作草稿紙寫字：最簡單直接的用途，網民表示可直接「用來寫字」，記下瑣碎事以物盡其用。

5. 循環再用寄信：網民表示：「非常之有用，我都有儲存，我用來再寄信。」有人和應指：「我都係咁，用刀開，切口更佳。用嚟裝吓骨（將信件裝入），有時照樣寄出去。環保係盡量利用。」

6. 裝M巾（衛生巾）：網民指：「通常用過嘅信封，我都會裝用過嘅女性用品之後掉咗佢！」、「放去女廁就ok」。另有網民分享：「我以前女老細放入女廁內俾女士包M巾」、「有啲公司會 Keep（保留） 俾女職員放用過嘅M巾，等佢哋唔好就咁抌喺垃圾桶」，有人亦和應「我公司都係，我屋企都會咁做，幾好用」；還有人直言是「M巾專用」，並解開做法的原因：「減低異味，觀感冇咁紅🙂」。

7. 小動物安樂窩：信封更可化身小動物的家，網民分享：「養倉鼠剪短小小，會當係間屋；可以裝M巾掉，可以裝有用物件，其實你因應自己需要啦，因為佢有個透明窗仔，可以睇到入面」。

資料來源：Polly Koo＠facebook斷、捨、離 ~OYIF~環保達人~(Free Group 不准買賣。不准交換)

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