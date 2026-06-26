型仔踩「廢膠樽拖鞋」搭港鐵 保留樽蓋有一神奇作用 網民關心：拮唔拮腳底？｜Juicy叮

一名型仔被發現踩住以廢棄膠樽「DIY」製成的「廢膠樽拖鞋」搭港鐵。這款「低成本、高環保」的創意「樽拖」，似乎刻意保留樽蓋在前方，細想之下原來有一神奇作用。網民看後大感震驚之餘，始終最關心這款硬梆梆的設計到底舒適度如何，追問：「拮唔拮腳底？」詳情見下圖及下文：

型仔踩「廢膠樽拖鞋」搭港鐵 保留樽蓋有一神奇作用 網民關心：拮唔拮腳底？逐張睇↓↓↓↓

保留樽蓋有實際用途

樓主昨天（25日）在社交平台 Threads 以「香港人嘅創意超正」為題發帖並上載相片，驚嘆：「大癲！咁正得唔得㗎？喺地鐵見到個哥仔著住對拖鞋勁型囉。我O曬嘴，咁都俾你諗到，廢膠樽都可變拖鞋！最正係個膠樽蓋仲 keep （保留） 返喺度，可能係應該保護啲腳趾嘅。」

只見相中的廢膠樽被踩至扁平，而樽蓋依然完好地保留在原位，位置正好在腳趾前方，成了「防禦神器」。不過，看著那被壓扁的塑膠瓶身，樓主也忍不住好奇發問：「好想問下個哥仔，壓扁咗個膠樽身拮唔拮腳板底呢？」

網民關心舒適度：會痛還是會跣腳？

一眾網民也跟樓主一樣，最關心的還是這款「樽拖」的實用性與舒適度。有網民率先留言指：「應該是痛的。」樓主隨即深表贊同地回覆：「我睇到都覺得應該會痛🙄。我有啲擔心佢個腳板底 Un 到生『枕』😬。」

除了痛，不少網民也擔心這「樽拖」的安全性，估計穿著它會「好跣」、「跣腳」，樓主也無奈表示：「可能真係會，最驚踩釘😓。」

樓主爆料：鞋主是「型仔」一名

面對如此奇景，有網民發揮偵探頭腦留言分析：「你應該睇埋佢另一隻腳有無膠樽拖鞋。如果得左腳咁著，大有可能係隻鞋有問題，應急頂住先。」不過樓主隨即爆料，證實哥仔並非狼狽應急：「一對㗎，只係偷偷地影到一隻🤫。」樓主並進一步透露，鞋主的打扮其實是個「型仔嚟」。

不少網民看過照片後，都大讚型仔的想法「好神奇！😆」、「好勁！」，樓主也附和道：「估唔到有人啲諗法咁正🤭，真係呀，勁到嚇親我😁。」

網民大讚環保大使

有理性網民分析，指出這種極致環保其實是很多貧困地區的智慧體現：「第三世界大把呢啲嘢，單車胎都可以拎嚟做拖鞋。貧窮會限制佢生活方式，唔會埋沒佢天賦。只要是金子，不管去到哪裏都可以發光。」更有人笑稱這是「貧窮限制想像，走在潮流尖啄。」

對於「貧窮說」，樓主則回應指：「係咪貧窮就真係唔知，不過佢嘅創意同膽色過人就肯定喎，我就諗唔到，亦唔敢喺街度著。」但網民依然一致大讚哥仔是「環保♻️大使」，樓主亦笑言：「我見識少，咁樣循環再用，真係要跪拜😁！」

資料來源：rdtravelandfoodie＠Threads

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