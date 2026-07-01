新型「撐小店」騙局！Threads爆紅「佛心小店」扮可憐設局呃錢 網民踢爆吸金手法：連牌都係偷｜Juicy叮

社交平台Threads近日湧現多間「小店」，這些小店由賣「炸糕」、「牛軋餅」等傳統小食，到「巴斯克蛋糕」和「杜拜巧克力Ｑ餅」等別緻糕點，包羅萬有，全部標榜手作，買滿30元包送全港，小店負責人出帖大打悲情牌，部分因此獲大量網民落單力撐，瞬間爆紅，但原來這背後並非什麼有心人創業，而是一場精心布局、利用港人善心的新型網絡騙局。

「撐小店」新型騙局！新移民悲情牌 假冒小店呃你撐

這些「小店」中以一間自稱在旺角開業的「炸糕店」最為觸目，涉及炸糕店的帖文在最近一星期內瘋狂洗版：「啱啱嚟到香港做炸糕，雖然壓力幾大，但好充實。我同媽媽嘅願望就係希望所有香港人都食到我哋嘅炸糕！」

此帖文同時附有影片及相片介紹出售的手作炸糕，並同時附有食物製造廠牌照相片，聲稱「香港仲係比較正規嘅，我哋打算整個細細嘅工作室做炸糕，都係要辦證」，營造奉公守法形象，因而引起最大迴響，帖文聲稱「一個$10，3個起可以全港送貨」，影片及相片中的炸糕外皮金黃、內餡飽滿，令人垂涎欲滴，吸引大量網民留言查詢，其中一則帖文更有逾百則留言查詢落單，可見其滲透力之廣。

該「炸糕小店」的帖文由多個不同帳戶發布，內容大同小異，均以「啱啱嚟到香港」作開頭，配上「外脆內軟，甜而不膩」等字句，並附上紫薯、紅豆等多款口味選擇。

$30送全港？網民恥笑：連車費都蝕埋！

不過，這種「$30送全港」的離譜優惠，很快便引起醒目網民的質疑：「諗都諗到，30蚊貨全港九都送？」、「車費都蝕埋」，有網民更嘲諷問道：「佢連蒲台島都送？」、「下次可以問下馬屎洲送唔送」。

有網民嘗試與騙徒聯絡，發現對方聲稱工作室位於旺角通菜街，但當被問及具體地址時，對方卻含糊其辭，僅表示是「新聞工作室」。有網民亦發現，有關小店展示的「食物牌照」，地址竟在新界，而且牌照種類是「工廠食堂」，按規定「唔俾做街客生意」，漏洞百出。

險中招網民揭吸金手法：假冒「賣貨便」釣魚連結

這種「扮小店」新型騙局的手法如何？有網民分享信以為真下單後，揭開了騙徒的真正目的，該網民分享對話截圖，指騙徒會傳來一條極度可疑的連結，例如偽冒台灣7-Eleven官方的「賣貨便」網址。

據險些中招的網民透露，這些連結會要求你填寫個人資料，最關鍵一步是所謂的「實名認證」，騙徒會安排「專員」透過Line致電，「叫你喺轉數快轉幾千蚊去認證」。只要你一過數，金錢便會一去不返。不少網民又表示留言「騙局」後，均被騙徒立即封鎖，「我留言騙局佢block 9左我」、「Metooooo ~ 我留言話係KK園」。

不只炸糕！牛軋餅、巴斯克蛋糕亦成騙局工具

除了炸糕，騙徒亦以相同手法，在Threads上「扮小店」推銷「甜滿牛軋餅」、「巴斯克蛋糕」等。多個帳戶同時以店舖名義或小店負責人發布了聲稱是「甜滿牛軋餅」的帖文，同樣以「大家都知已經第幾團」和「好多客人真係keep住回購」等字句，製造熱賣假象。另一帳戶則推銷多款「巴斯克蛋糕」，並提供「屯門自取或免費送到屋企」的選項。

網民指出，這些騙局的共通點，是利用社交平台演算法，將偽裝成「撐小店」的帖文大量散播，再以不合常理的低價優惠及盜來的美食圖片作餌，最終引導受害者點擊釣魚網站騙取金錢。

精明網民紛紛留言提醒大家「睇路唔好中計」，面對網上來歷不明的賣家，切勿因對方打「悲情牌」或「小店牌」而放鬆警惕，任何要求透過可疑連結付款或進行「認證」的交易，都極有可能是騙局。多名網民亦表示如見此類「扮小店真詐騙」的帖文，會「見一個檢舉一個，救得一個是一個」。

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