半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮

有普通打工仔近日在網上先後發多個帖文，以逾千字剖白自己誤墮新型電話騙局的經過，引發網民極大關注。事主在短短兩日內，被騙徒化身「假HKTVmall」送保險，並以精密的「真人+AI」及疲勞轟炸戰術，騙走辛辛苦苦儲下來的五十萬元血汗錢，事件成為焦點後，更揭發原來有不少人都收過類似的詐騙電話：「佢哋手法日新月異......真唔敢話自己唔中招。」

HKTVmall及蘇黎世保險（香港）已發布聲明指發現偽冒其公司的詐騙訊息，呼籲市民切勿點擊不明連結或提供個人資料，慎防受騙。



陷阱起點：從一份「免費」家居保險開始

這場噩夢始於一個自稱是HKTVmall的電話，騙徒聲稱事主在網購平台上「剔咗蘇黎世嘅一份家居保險」，並同時啟動了自動轉賬功能。事主憶述當時確實對此事隱約有印象（事主估計是騙徒付費將假保險產品放上平台讓用戶加入購物車），加上對方表示保單即將由免費變為收費，若要取消必須自行聯絡「蘇黎世同事」，事主便不虞有詐地加了對方WhatsApp。

從樓主隨帖文上載與騙徒最初接觸的WhatsApp對話截圖，可見騙徒偽裝成保險公司職員，用極具禮貌的口吻與樓主預約在翌日下班後的時間處理取消保單手續，這個「遷就收工時間」的舉動，令事主完全放下戒心。事主事後痛心疾首地表示：「正所謂免費嘅嘢永遠係最貴！就係呢一份家居保險，令我損失咗500,000。」

「驗證碼」竟是轉帳銀碼

到了第二天約定的時間，自稱蘇黎世職員的「何先生」致電事主，並傳送了一條連結，展開了這場「人類+AI」的雙打騙局，手法新穎，樓上上載的相片清楚展示了這個幾可亂真的假蘇黎世網站版面，以及當中的「AI客服」對話介面。騙徒以「證明是戶口持有人」為由，要求事主截圖提供所有戶口的結餘，相片中可見事主乖乖上載了包含敏感財務結餘的截圖。騙徒更狡猾地表示「人類係睇唔到（AI對話）」，藉此博取信任，實情是騙徒正看著事主的戶口結餘來「砌」出騙款金額。

隨後，騙徒的「催眠」手段正式開始，從樓主附上的多張相片中，詳細紀錄了這段最致命的操作。相片顯示了騙徒發送的一串所謂「驗證碼」（例如049308），並指示樓主在轉數快（FPS）版面的「銀碼」位置輸入。為求逼真，騙徒先給了一個無法過數的號碼讓事主「測試」，當顯示過數失敗時，事主便信以為真這只是一場「認證」。隨即，騙徒要求事主在真實的網上銀行輸入另一組「認證碼」，結果第一筆近五萬元的巨款就此親手送出。

大腦Overload疲勞轟炸 連環過數至理智斷線

送出第一筆錢後，事主大驚失色，但騙徒卻以「操作超時導致認證失敗」為由，承諾一定會退款。由於事主其中一間銀行需時六小時作雙重認證，騙徒竟約定第三日早上9時30分繼續「處理」。

到了第三日，騙徒不斷要求事主在多個銀行戶口之間轉帳（由A Bank轉去B bank），更教唆事主將過數額度加到最大。事主形容：「每一次AI嘅回覆都要等1分鐘以上，係超級消磨我嘅忍耐力同埋判斷力...個腦完全係Overload」。在心急想取回本金與判斷力盡失的情況下，事主再按騙徒指示輸入「認證碼」，兩次操作下再送出了二十多萬。

直到騙徒貪得無厭，將目標轉移到事主的「定期存款」時，事主才突然理智上線，事主起疑後要求對方提供全名及員工編號，雖然對方提供了一個極度逼真的假客服熱線，但事主最終自行上網尋找真正的蘇黎世客服核實，獲回覆「無呢個員工」後，才驚覺自己「玩X完」。隨帖文附上的相片，展示了事主報案後獲得的警方發出的報案卡。

網民留言互動 由冷嘲熱諷到同情力撐

帖文引發大量網民討論，面對有網民留言嘲諷，事主未有動怒，只是無奈回應：「Don’t blame the victim, thanks」、「我都想係作出嚟」。事主坦言自己「晚晚夜闌人靜嘅時候，心就會好痛，覺得自己好蠢。一訓（瞓）醒就諗到流眼淚」，但也堅強地表示「今日準時返工」，甚至苦中作樂地在網民介紹葵廣平價泰式食物的留言下回覆：「我搵到我之後既晚餐了」。這份為了警世而甘願自揭瘡疤的勇氣，引來大批網民佩服，有網民力撐：「Ching好Ｘfirm，畀人呃咁大筆錢仲打算救人一命...好欣賞你」、「真心覺得樓主好tough! 邊有人冇on9過」。

對話中亦有不少網民對騙局細節感到匪夷所思。有網民詢問為何騙徒會知道銀行有定期存款，事主懊悔解釋是因為一開始截圖了戶口結餘給對方；有網民質疑為何能過數五十萬，事主則無奈道出：「佢會教埋我set（提高轉帳限額）」。

苦主圍爐：有人痛失55萬！

網民一片熱議聲中更揭發原來有不少人都遇過同類騙案，有網民悲痛留言表示：「我都係同你一樣手法被騙咗550,000」，有苦主分享家人經歷，指騙徒利用「怕煩、想儘快搞掂」的心理疲勞轟炸，令人失去判斷力。面對新型騙術，有網民坦言「佢哋手法日新月異，有時會當局者迷，真唔敢話自己唔中招，多謝你警世。」

不過，有網民亦分享成功反殺的經驗，該網民表示自己曾收過假扮Alipay的類似電話，識穿後「瘋狂打返畀佢騷擾返佢轉頭，仲要播AV俾佢聽」，另一位網民則上載了多張相片，展示了她接獲騙徒來電的紀錄及網上搜尋到的詐騙警告。她慶幸自己當時覺得不妥即時上網查證，更直接向電話中的騙徒爆粗：「Ｘ你老母詐騙嚟嘅」，成功嚇退對方。事主看後只能嘆息：「如果我早啲睇到你呢個post就好」。

HKTVmall官方澄清：平台絕對沒有任何免費保險產品

事件發酵後，HKTVmall官方亦在事主的帖文下留言鄭重澄清：「HKTVmall 平台絕對沒有任何免費保險產品。任何相關嘅推廣皆非官方發出，極大可能係詐騙分子冒用我哋名義進行嘅違法行為。」呼籲市民切勿點擊不明連結。

有網民隨即上載了HKTVmall手機應用程式的真實首頁截圖，從截圖中可以清楚看到，HKTVmall其實早已在App首頁頂部加設了一行當眼的防騙警告字句，提醒用戶提防此類聲稱送贈保險的電話騙局。

HKTVmall亦在官方FB專頁發布聲明：「如果最近大家收到自稱HKTVmall職員嘅電話，聲稱HKTVmall之前送咗一份家居保險畀你，或者你喺登記HKTVmall帳戶時自動買咗一份家居保險，保單將會由免費變成收費，咁你一定要提高警覺，因為呢個一定係騙徒！」

蘇黎世保險官方澄清 籲留意偽冒詐騙訊息

蘇黎世保險（香港）亦在官方FB專頁發布澄清聲明，指發現有騙徒偽冒第三方平台員工，並提供蘇黎世官方電話號碼，誘使客戶點擊可疑網站連結，進而套取個人資料、信用卡資料或轉帳到不明戶口，以進行詐騙。蘇黎世保險鄭重澄清：「蘇黎世與相關欺詐來電、網站、社交平台帳戶或電郵並無任何關係。」呼籲市民提警覺，切勿點擊不明連結或提供個人資料，慎防受騙。

來源：hkhjskekdhif＠Threads