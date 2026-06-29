老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮

老師鐵飯碗不再？！一名小學男教師在網上絕望發文表示學期尾被炒：「失業了，做唔返小學教師了。」這位已任教兩年的阿Sir，擁有PGDE（學位教師教育文憑）並正修讀碩士，結果仍被炒，他在文中配上一張極具視覺衝擊的圖片，在社交平台上掀起網民的熱烈討論。

「就係呢樣先攞命」 學期尾突迎失業噩耗

這位被炒教師隨帖文配上相片，相中漆黑無底的背景上，只印着「失業」兩個蒼勁有力的白色大字，沒有多餘的點綴，彷彿是發文者當下心情最直接的寫照，他在帖文中絕望寫道：「自問自己己經為咗份工盡咗全力，失業都無辦法，我控制唔到呢個世界，只求受到世界/因果公平對待。」

帖文旋即引來大量網民關心，在回應網民的查問時，樓主透露了更多令人心酸的細節，他直言自己並非主動辭職，而是殘酷地「被炒」，最令人崩潰的是時間點：「就係學期就嚟完，先知道自己嚟緊無得留低。」

有網民驚訝為何到了六月尾才獲知會，樓主無奈地吐出一句：「就係呢樣先攞命。」錯過了搵教席的黃金期，令他的求職之路難上加難，「啲CV send 出去都未有回音」，甚至連一個面試機會都沒有。

持有PGDE正修讀Master 嘆非主科「要乞食」

被解僱到底是因為資歷不足，還是未夠努力？事實上，樓主的學歷背景絕不遜色，面對網民詢問，他透露自己持有教育文憑（PGDE），甚至目前「已經讀緊master」，絕對是力求上進的年輕教師。不過，他透露，只有「兩年貨仔」年資的他，加上並非任教中、英、數等「硬橋硬馬」的主科，而是任教音樂及常識，在縮班殺校的風眼下首當其衝。

有網民安慰他如果教英文便不用擔心，他只能苦笑自嘲：「唔係，應該要乞食一段時間。」無奈在現實的大環境下，就算手執碩士學位，「都要焗走」。

崩潰心路歷程：由「盡全力」到「怪自己廢」

這份突如其來的失業通知，除了打碎了樓主的飯碗，更深深摧毀了他的自信心，其心路歷程令不少打工仔見字心酸，從一開始發帖時表示「以為自己盡晒力做嘢就唔會被人炒」，到後來面對網民追問學校的解僱標準時，他陷入了極深的自我懷疑。

「無人知道個標準係點樣，但係畀人炒係事實，只可以怪自己廢。」樓主將責任全數攬上身，字裏行間流露出深深的無奈挫敗感：「可能能力廢，盡咗力都達唔到標準掛。」當網民嘗試安慰他被炒未必是自己的問題時，他彷彿已失去反抗現實的力氣，連番以「逆來順受」、「無事既，我休息下就會無事」來回應。他坦言自己對未來已不抱期望：「算啦，我都唔奢求會有咩新變化，唯有逆來順受。」

出生率低：教席萎縮致命傷？

樓主的遭遇並非孤例，帖文釣出了大量有相同經歷或危機感的教育界同路人：「我都搵唔到教席，宜家試搵補習社」、「我做緊幼稚園，而家都係見步行步」，不少留言反映教師失業似乎已成為普遍現象。

有網民分析，香港出生率年年創新低是教席萎縮的致命傷，「無人生仔冇辦法」、「遲吓燒埋中學」，除了出生率，教育界的內部生態也備受爭議，有網民指行內「識人好過識字」，直指在學校生存「唔係要識教書，而係要識做人」。有疑為教育界人士的網民更長篇大論聲稱行內有潛規則，指懂得跟校長打好關係、識得「扮忙」的老師往往能升職，反而真正落力教書、日日補課的老師卻吃力不討好，不過有關言論的真確性卻備受爭議，多名網民坦言有關言論過於偏激，與教育界的現實不符，認為出生率低才是教席萎縮的根源。

樓主對於網民意見，只悲觀地回應：「咁應該係我人脈唔夠廣闊，本身識人先做到，而家連我識嘅人都唔再做教育界。」面對網民勸他轉做代課或私補的鼓勵，樓主雖然表示「希望自己撐得住」，但也坦言現時連補習社職位也未必有，日子「愈來愈難挨（捱）」。

來源：derekchan448＠Threads