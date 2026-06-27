40歲高薪港男移英兩年呻迷惘 自爆得隻貓無打算結婚生仔 網民無情拆底牌疑曬命徵婚｜Juicy叮

一名移英兩年的 40 歲高薪港男在網上大呻迷惘，同時自爆身家及家庭狀況，向網民求指點迷津。這個看似中產大叔的求助帖曝光後，卻沒有得到同情，反而引來網民無情拆底牌，質疑他根本是以退為進，疑「曬命兼徵婚」，更笑稱這是「天衣無縫嘅高級徵婚啟事」。詳情見下圖及下文：

40歲高薪港男移英兩年呻迷惘 自爆得隻貓無打算結婚生仔 網民無情拆底牌疑曬命徵婚逐張睇↓↓↓↓

自爆神級條件

樓主昨天（27日）在社交平台 Threads 以「移英生活」為題發帖，留言指：「人到中年，條件如下：40歲，已移英兩年，無車，無樓（買唔起加唔想供），無欠債，份工得 £4,300（折合約44,520港元）稅後，無打算結婚生仔，得一隻貓，存款得嗰 8 萬蚊英鎊（折合約828,260港元），你係我有咩打算。有冇人可以指點下迷津😓，好迷呀！」

樓主在回應欄進一步自爆，現時是做電訊公司的私人助理。他更透露了之前的感情狀況：「無啦，本身條件麻麻地，之前有個行咗八年嘅，因為我移民而散咗。」當中更流露出中年焦慮，直言十分擔憂晚年：「我其實真係好驚到時我老咗又未死得😓，真係唔敢想像。」

網民拆解高級徵婚底牌

看見樓主字裏行間一副愁眉苦臉的模樣，網民卻完全不買賬。其中一位心水清的網民更發表千字神回覆，以邏輯滿分的分析，當場將這位港男的底牌拆得體無完膚：

•全英前 7% 的神級高薪：網民點出，「稅後月薪 4,300 鎊」折合年薪大約八萬多英鎊，在英國絕對是穩居全英前 7% 的高薪階層！在無車無樓無欠債的情況下，這筆收入絕對能過上「富豪級」的單身生活。

•存款 8 萬鎊買不起樓？：以他如此高的年薪，銀行隨時能批出 36 萬英鎊的按揭，在非倫敦地區買下一間漂亮的獨立屋綽綽有餘。他聲稱羨慕朋友買樓生仔，實際上在英國高息供樓兼養仔的港人，面對巨額債務與開支，羨慕他多的是。

•神級人設暗中「釣魚」：網民直言，樓主特意提到「養貓」、「無打算結婚生仔」以及「求指點迷津」，其實是在打造一個「財力雄厚、喜愛動物、內心脆弱」的神級顧家男形象，提醒：

「精準激發女仔嘅母性同拯救者情結……佢利用資訊不對稱喺度高段位釣魚。睇得明嘅笑下就算，千萬唔好傻傻下入去當心靈導師，認真便輸了。」

惹網民眼紅 樓主反駁：倫敦生活高不成低不就

其他網民看過其收入後，也都眼紅地指他根本是生在福中不知福：「自己一個，有 4000 幾鎊稅後，以我呢啲小物慾嘅人嚟講已經好多」、「4300 鎊一個月都好好使啦」、「After tax（稅後） 4300 鎊都要指點迷津，咁我諗好多香港人都餓死咗」、「不婚不育，終生幸福呀 Ching（師兄）」。

面對網民四起「葡萄」的聲音，樓主最後也有些尷尬地現身，承認自己花銷大：「我都知自己幾大使。」不過，他極力否認自己是中產或在曬命，大吐苦水指倫敦生活逼人：

「肯定唔係（中產），我而家扣除晒啲日常開支、租金、稅項，真係得返 500 英鎊（折合約5200港元）左右，真係毛都儲唔到一條。」

•「仲要返工，都唔 100% 躺平🥺。」

•「我係想講呢個收入喺倫敦高不成低不就。」

•「曬命？！你打份正常嘅工但要交成十幾萬嘅稅，條命我留返畀你曬🙏🏻。」

•「我好多朋友喺香港都生咗3件，有啲買埋樓，喺我眼中佢哋嗰啲先叫有錢。」

資料來源：ponginuk＠Threads

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