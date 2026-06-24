港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮

有網民在社交平台，發文聲討繁忙時間在港鐵車廂內「死都唔肯放低背囊嘅乘客」，直斥這些「背囊黨」行為極度自私，猶如車廂內的「流動障礙物」，帖文引爆一場網絡大辯論。

繁忙時間狂食「背囊拳」：「用AA膠黐X實咗？」

該名樓主怒氣沖沖地發文，字裡行間充滿火藥味。佢直斥：「X晒佢哋老母，收工繁忙時間，個X個個背囊好似用aa膠痴X實左，唔除得，到站又唔識讓」。樓主抱怨呢班「背囊黨」入到車廂仲要「揹X住個袋180、360度轉黎轉去」，完全冇為意自己個背囊會撞到人或者「頂住勁X多位」。為咗表達強烈不滿，樓主更連問三次：「重點，其實除低幾個站係咪好X難？」

樓主在帖文中更附上一張車廂實況相片，相片可見車廂內人頭湧湧，水洩不通，但人群中最少有5名乘客，全部都將體積厚實的背囊揹在身後，在有限的企位空間中，這幾個背囊明顯向後凸出，佔據了不少原本可以企人的空間，令原來已經逼爆的車廂顯得更具壓迫感。

苦主圍爐集體控訴：「兜口兜面拍落塊臉度！」

帖文引發熱烈迴響，大批「苦主」圍爐和應，有網民指平時經常被背囊無情攻擊：「日本人識自動自覺放前面，就係怕轉身車到人地」，有網民更認為這些不顧及旁人的乘客是「窩囊人」同「廢柴」。

此外，有網民亦身同感受地表示，因為自己生得比較矮，「啲背囊成日一嘢撞落塊面度都唔係話唔痛」，落雨天遇到濕𣲷𣲷的背囊「逼埋嚟仲難受」、「俾啲孭背囊嘅X樣一個轉身，成個背囊兜口兜面拍埋嚟，X佢老母臭X！」

網民反應兩極 樓主反被批「自私」?

不過，言論並非一面倒，亦有大批網民反批樓主太過苛刻，甚至反嘲樓主「冇位就咪X逼入去啦，老馮除低俾你入啊，趕時間一係就提早幾個字，一係call的囉」，有網民亦尖酸地嘲諷道：「有錢洗X坐地鐵咩咁X辛苦！！」

對於除下背囊的建議，有理性網民分析指，放地下其實不衛生之餘更危險：「個袋放地下反而更易kick到人或者阻住人行」。有網民強調，正常做法是人多時將背囊拎到前面用手控制住，認為樓主叫人一律放個袋落地下，是將問題簡化到好反智。

除了「背囊拳」，網民的公審言論其後更蔓延至車廂內其他缺德行為，有網民將矛頭指向「低頭族」，直言：「叫啲人收埋部手機好過啦，個個都留空間比自己玩手機，本身可以企多好多人」。另外，有女網民亦大爆原來女人的大側孭袋「一樣咁阻掟」。該名網民上載咗一張相片，展示了一款深受女士歡迎、容量極大且挺身的單肩大皮袋，並狠批很多女人孭大袋前後頂住人，「仲要係咁打開袋拎嘢嗰啲都好自私」，認為背囊最多只係頂住後面，但這款大袋就前後都頂住人，同樣令人反感。

來源：kiler222214＠Threads