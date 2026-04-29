巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮

一張巴士相片在社交平台上引發熱議，相中，多名乘客不約而同地選擇了做「路口黨」，坐於雙人座位的走廊位，將靠窗的座位空出，這「一字長蛇陣」令後上車的乘客難以入座，引發網民兩極反應，激烈爭辯。

巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解

有網民在「全港交通關注組」FB專頁發帖表示：「可能坐入去唔收錢佢哋先會坐。」樓主同時上載乘客清一色霸位路口位的相片。

一張相片掀公德心論戰

相片中可看到，在巴士下層的座位區，連續幾排的雙人座位上，乘客竟全都選擇了靠近走廊的位置。

靠窗的座位明明空著，卻因為外圍被人「防守」住，形成了一幅「請勿內進」的畫面，這種獨特的「一字排開」陣勢，讓整個車廂的空間運用顯得極其詭異。

帖文一出，大批網民批評這種行為是「典型嘅自私行為」，認為這些乘客「搏你驚唔好意思索性搵其他位坐」，目的就是想一人獨佔兩個座位。有網民直斥「香港自私人多的是」，有網民更直斥此舉「阻住晒公共車輛嘅效率！」

一位網民更上載了一張在公立醫院侯診的相片，相中人們同樣是清一色霸佔路口位而坐，並配上註解「香港人的特色」，暗諷這種坐「有利位」習慣已成為本地常態。

網民呻被迫做「路口黨」有苦衷

不過，部分網民持相反意見，有人認為樓主小題大做，為「路口黨」辯護，這批網民強調「自由社會！乘客有選擇權」，巴士並非劃位售票，先上車的乘客自然有權選擇自己喜歡的座位。

有網民解釋，選擇坐在走廊位是為了方便，「好快落車，唔想影響人」。

有不少網民更分享慘痛經歷，解釋為何抗拒坐入窗邊位，有網民指身材高大者坐入去會「頂腳」，非常不舒服。

有女網民則表示，曾因坐入內座而遇上不快經歷，「次Ｘ次都有啲死人麻甩佬迫到埋埋」，從此寧願「坐出面，坐半邊座位都好」。

對於「為何不開口請他們讓座」的質詢，網民之間也出現了分歧，有網民認為「你行埋去講聲唔該！佢哋唔讓你先擺上網啦」，覺得只要有禮貌，對方多數會讓開。

但另一方則反駁，現實是「叫佢讓仲要望住你，好唔甘願」，甚至會被對方「西口西面」或用不友善的眼神「啤九你」，令本來簡單的請求變成一場心理博弈。

咒語化解：「唔該借借很難嗎？」

在激烈的討論中，多位網民提議其實可以簡單處理，想坐進出的網民其實只要講句「唔該，借借」，即可以此「咒語」瞬間瓦解「路口黨」。

有網民亦幽默地貼出一張豪華旅遊巴的相片，相中一名女子舒適地躺在寬敞的單人座椅上，並配上文字：「想我坐入去？除非咁啦」，引來不少網民發笑，一洗討論區的戾氣。

來源：全港交通關注組＠facebook