港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮

不少港人北上消費已習慣使用各種電子支付工具付款，不過，最近有港人在社交平台發文尋找北上「現金黨」的同路人圍爐，意外掀起大量網民熱烈討論。

網民引法例反擊：拒收現金即屬違法

有網民在「深圳大灣區好去處開心share」發文表示：「請問而家仲有冇人返大陸好似我咁用現金畀錢？」帖文瞬即成為熱話，雖然內地電子支付發展得如火如荼，但原來堅持用現金嘅人都大有人在。

有網民力撐樓主，認為出門在外帶現金係基本常識，表示自己都有準備現金作為後備：「萬一無咗手機，我有實體銀聯信用卡、現金可用。」有網民提到，不少老人家因為不熟悉科技，至今仍然是「全現金，0電子支付」。有熟知內地法例的網民搬出官方指引做擋箭牌，霸氣指出根據內地法例「店舖不可以拒絕收現金、必須有足夠零錢作為找續」，有網民直言如果遇到拒收現金的情況，大可以即時報警處理。

慘被當怪人？網民嘲現金支付「自找麻煩」

不過，撐電子支付的聲音明顯佔據壓倒性優勢，大批網民直指今時今日帶一大疊現金返大陸根本是「自找麻煩」，甚至會被投以奇異目光，有網民毫不客氣地留言：「兩年前已經畀人當怪人看待，話冇錢找，何况而家，你只會處處不便，極度冇癮」。有網民更直斥：「全世界都用電子支付，你還停留在上世紀，用現金支付，又要預備散銀，唔怕煩嗎？」。

有網民更以衛生問題作為抗拒現金的理由，大爆曾見過紙幣上有血漬甚至污物，直指「人民幣現金好污糟......掂完會盡快洗手」；有網民亦分享試過用全新鈔票做酒店按金，退房時卻換來「又殘又霉」舊鈔的中伏經歷。

找續極浪費時間 被斥：阻住地球轉

此外，用現金最令人頭痛的絕對是「找續」問題，不少網民抱怨，現在連街市地攤買「三幾蚊斤菜」，大叔都會叫你最好掃碼不少付現金，如果堅持付現金，隨時「搞到氣氛尷尬」，有網民指出：「你可以比現金，但預左冇得找，或者人家要花時間搵現金找比你，浪費大家時間囉。」

有網民更怒轟堅持用現金是自私、阻礙運作的行為：「你麻煩自己更麻類（煩）人地。多幾個你咁樣既客，鋪頭做生意都慢幾倍，仲阻到我出餐添。」、「如果明明識，但堅持畀現金唔肯用手機支付，擺明要麻煩已習慣電子支付多年嘅收款方就唔支持喇。」再加上現時在內地搭地鐵、叫車基本上都依賴手機應用程式，有網民直指「收現金部機老鏈咁遠」，甚至慨嘆只用現金會令活動範圍變得狹窄，純現金出行簡直是寸步難行。

網民：入鄉隨俗 兩手準備最穩陣

不少又網民指出，雖然法例賦予消費者使用現金的權利，小店亦未必會抗拒，但在一個高度數碼化的社會，堅持「現金為王」的確會為自己同他人帶來不便，網民們普遍建議「分別帶現金和電子支付以策萬全，入鄕要隨俗」，認為北上消費，做足兩手準備，既可享受科技帶來的便捷，亦留有現金以備不時之需。

來源：深圳大灣區好去處開心share@facebook