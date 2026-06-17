中三生試卷答「So聯」照畀滿分！阿Sir破格批改惹熱議 前老師一原因力撐 網民：咁畀分係愛定害？｜Juicy叮

有網民近日分享一名中學老師批改的試卷，並寫道：「中史阿Sir係個傳奇，咁都比（畀）分」。原來，這位疑似中三生在答題時，竟將「蘇聯」寫成「So聯」，沒想到老師不但沒有打交叉，反而照樣給了滿分，讓一眾網民嘖嘖稱奇。

試卷代碼露線索：疑為中三級中史卷

樓主在社交平台上載的試卷相片，試卷下方可見印有一行細小的編碼「Chist_2425_F3_E2」，據本港學校的慣常用法，這串代碼估計是代表2024至2025學年、中三級別（Form 3）的中國歷史科考試（Chist）（Exam 2）。

執筆忘字出奇招 阿Sir豪氣「紅剔」畀滿分

試卷中是一條資料題，引用了孫中山先生於1924年在陸軍軍官學校（即黃埔軍校）開學典禮的演說，試卷的題目圍繞黃埔軍校的背景提問。第一條題目問及「陸軍軍官學校在哪裏成立？」及「第一任校長是誰？」，該同學完整答出「（廣州黃埔）蔣介石」，獲得分數。

而引爆話題的，是第二條價值2分的題目：「哪個國家協助成立這所軍校？」該同學似乎一時「執筆忘字」，忘記了「蘇」字的寫法，情急之下竟直接以羅馬拼音寫出「So 聯」。令人意想不到的是，批改的老師竟然在答案旁打上一個鮮紅色的剔號，給了足足2分，整份題目最終獲得3分，可見老師對「So聯」這個答案是完全接納。

前老師霸氣護航：教中文字係中文科責任

帖文引來大量網民留言，反應兩極，不少網民看到「So聯」後都忍俊不禁，紛紛開玩笑說「so聯」、「我會寫sou」，甚至有網民笑言「寫USSR最慳時間」，有網民亦忽發奇想問「畫個鋤頭同鐮刀得唔得」。

不過，更多網民將焦點放在這位老師的教學理念上，有網民大讚他是「絕世好老師」，有網民又指：「呢啲先係真阿sir，因為就係要您識係蘇聯咋嘛，話知您知係蘇聯定so聯，您口講出嚟都一樣」。

有自稱前老師的網民霸氣護航，直言「我作為前老師答你丫，中史阿Sir淨係教你中史，你寫唔到中文字係中文老師嘅責任。你知道係蘇聯就得，我話知你寫so 聯定蘇luen 咩，你寫soviet union 我加分比你添呀！」，認為歷史科的重點在於史實知識，而非默書寫字。

違反考評局指引？網民靈魂拷問：係愛定害！

不過，亦有曾任中史科教學助理的網民提出質疑，指根據其經驗及考評局指引，「歷史事件或國家錯字，全題0分」，認為「若『So』聯也給分，違反考評局評分準則，亦令人質疑該教師的專業性」。

不少網民亦指錯字始終是錯字，不認同這種「畀分」方式，形容有關老師批改方式「CLS」「小癲」「吓??????」，有網民更質疑：「咁都比(畀)分係愛你定害你？」

勾起爆笑集體回憶：寫「駱駝」變「草泥馬」慘食0蛋

事件也勾起了不少網民的慘痛經歷，說以前常識考試想寫沙漠有駱駝，但忘記點寫變了寫「草泥馬」，結果被老師畫哈哈笑兼零分，有網民亦感恩遇到好老師，憶述當年考歷史要答古巴導彈危機，「有個同學係畫公仔（Kennedy同赫魯曉夫坐核彈上面咬手瓜），miss都有比分佢㗎」。另一位網民則分享慘痛經歷，指自己曾因寫錯一個筆劃而被扣分。

來源：yoyyhy＠Threads