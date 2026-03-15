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小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：12:59 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:59 2026-03-15 HKT

有港媽昨日（14日）在社交平台發帖，為讀小學的孩子抱不平，其小朋友的作文功課，寫「雪糕」兩字被老師用紅筆圈起，並在上方寫上「冰淇淋」作更正，老師「改錯」行為令她非常困惑：「點解中文作文唔可以寫雪糕？要寫冰淇淋？」

帖文發布不足一天已掀起極大迴響，錄得逾36萬次瀏覽及1.1萬個點讚，逾千名網民湧入留言區，掀起一場關於「雪糕」與「冰淇淋」的用語大戰。

小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證↓↓↓↓

有港媽昨（14日）在社交平台發帖表示：「點解中文作文唔可以寫雪糕？要寫冰淇淋？」她在帖文附上了一張照片，顯示其就讀小學的小朋友，在中文作文功課簿上寫的「食雪糕」三字，「雪糕」被老師用紅筆圈起，並在上方寫上「冰淇淋」作更正。

樓主對該名老師「改錯」行為深感困惑，並質疑道：「香港只有雪糕車，無冰淇淋車。」

「雪糕」定「冰淇淋」？網民法律、歷史、官方文件搜證

帖文迅即引發熱議，面對老師的紅筆，網民幾乎一面倒力撐樓主，紛紛化身「考證專家」，從法律、歷史、商業、以至政府文件等不同層面，為「雪糕」二字的正當性辯護。

有網民直接亮出法律武器，上載香港法例第132AC章《冰凍甜點規例》的截圖，當中條文明確使用「軟雪糕」一詞，該網民霸氣地說：「雪糕係現行法例上使用名稱，請公開邊個老師質疑香港法例條文。」

商業市場上的例子亦被不斷引用，有網民貼出本地老牌子「牛奶公司」的朱古力雪糕產品圖，無論是新包裝，還是60年代的懷舊鐵罐，包裝上都清晰印著「牛奶公司雪糕」的字樣，證明「雪糕」一詞在香港早已是通用商品名稱。

文學巨匠魯迅也「食雪糕」？教育局《小學學習字詞表》三詞並列

有網民更追本溯源，翻出文學巨匠魯迅的日記，在1927年的一篇日記中，赫然寫著「至安樂園食雪糕」，當年魯迅在廣州生活，以此證明「雪糕」一詞並非現代口語，而是有著近百年歷史的書面用詞。（據網上資料顯示，有一說法指魯迅的「食雪糕」並不是我們今天見到的雪糕樣式，而是「炸雪糕」。）

多名網民亦求諸教育局，上載教育局課程發展處制定的《小學學習字詞表》截圖，圖片顯示「雪糕」、「冰淇淋」和「冰激凌」三詞並列，證明「雪糕」是官方認可的學習字詞，網民興奮地向樓主喊話：「喂，贏咗，攞番去改。」

口語vs書面語之爭？雪糕與冰淇淋有不同？

儘管大部分網民支持使用「雪糕」，但亦有部分網民指出，這或許是「口語」與「書面語」的分別，有80後、90後的網民表示，「小學嗰時已經教冰淇淋先係書面語，雪糕係口語」、「以前七八十年代中文科書面語、口語真係要分開」，認為老師的做法只是沿用過去嚴格區分口語和書面語的教學傳統，是「為分數而最保險的做法」。

有網民亦引用央視網的一篇報導，雪糕和冰淇淋有區別，報導引述國家質監局規定，冰淇淋是「體積膨脹的冷凍飲品」，而雪糕是「冷凍飲品」，其中的差別就在於空氣含量，「冰淇淋中空氣與液體的比例叫作『膨化率』，這個比例一般在25%-50%。也就是說，吃下一口冰淇淋，可能半口是空氣！」

不過，這種說法引來更激烈的反駁，部分網民質疑，為何本地慣用詞要被視為「不標準」，而將「冰淇淋」、「巧克力」（朱古力）、「草莓」（士多啤梨）等奉為「正統書面語」，網民反問：「咁冷氣機係咪要寫做空調，電視係咪要寫做彩電？」「......沙律都要寫成沙拉了？」

樓主現身承諾將與校方了解

事件主角港媽其後再次發帖，感謝網民的熱烈討論，並表示「嚟緊會同老師+學校了解清楚」，承諾會再向大家更新情況，她亦澄清：「小朋友並不是普教中。」

來源：chinyuetshum＠Threads

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