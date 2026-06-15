港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮

越來越多港人轉戰內地網購平台「拼多多」，但遇到要退貨時不免大傷腦筋，有港人買家在社交平台就退貨問題發帖求救，請教廣大網民退貨應「去邊度寄？」帖文引發熱烈迴響，更因有港人教路如何「退款不退貨」的技巧而掀起又食又拎的爭議。

上深圳退貨費時失事？網民：車費仲貴過件貨

樓主近日在「拼多多開心share分享群」Facebook群組發帖求救表示：「我要退貨，商家要我自行寄回，請問去邊度寄？」樓主表示，在網上購買了衣服，但收貨後發現與賣家描述的尺碼有出入，於是向商家要求退貨。

由於香港缺乏便捷且便宜的直接退貨點，不少熱心網民紛紛教路，提議樓主親自帶貨過關寄快遞。有網民分享北上退貨的實用資訊，指出一入境後口岸商場就有大量速遞公司，又指落馬洲一出關過天橋去對面就可找到，幾分鐘搞掂。不過，有不少網民亦感嘆這做法費時失事，直言要特意回深圳寄退貨簡直浪費人力同金錢，單是來回車費及過關的辛勞，分分鐘已經貴過件貨本身的價值。

網民傳授「隱藏神技」：搵官方介入「僅退款」

面對商家的退貨要求，一班「實戰經驗」豐富的網民直指樓主第一步已經做錯，他們認為遇到貨不對辦，根本不需要親身寄回，更強調千萬不要盲目聽從商家的指示。有網民傳授秘訣，指出如果貨物有損壞，不要接受店鋪循例賠償的幾毫子，而是應該直接找拼多多客服，講清來龍去脈並上傳相片證據，平台就會介入退回全款，無須退貨。

為了讓樓主明白操作，有網民上載了手機應用程式的截圖教學，強調查閱訂單處理售後時，一律要直接點選「退款不退貨」的選項，有熱心網民亦附上另一張截圖，教導其他網友如果商家拒絕，可以在聊天室點擊右邊的「+」號尋找「投訴」選項，進而聯絡官方客服介入。為了證明此法可行，更有網民曬出成功爭取退款的截圖，畫面顯示拼多多官方最終主動介入，在無須退回商品的情況下成功退回全數款項。

神技失靈？苦主實測慘遇「彈回票」崩潰求救

不過，這神招卻非百發百中，樓主其後回應指自己曾要求過退錢不退貨，但商家堅拒同意，導致拼多多無法順利介入。有相同遭遇的苦主亦上載截圖大吐苦水，畫面顯示當他嘗試按下申請平台介入時，系統卻彈出無法受理的提示字句，令他崩潰表示明明是質量問題，跟足指示做卻無法獲批，死要他寄回內地，直言「點解我一㩒拼多多介入就彈呢句嘢出嚟？」。

掀「又食又拎」爭辯 嚴斥「退錢不退貨」貪小便宜

帖文就「退錢不退貨」問題其後演變成網民互罵的戰場，有網民看不過眼這種動輒要求「僅退款」的風氣，嚴厲批評道：「比你地玩爛晒啦，成日亂Q日退錢退貨」，並直斥想要退錢卻不退貨是「想又食又拎」的貪小便宜行為，認為貨品不合適就應該按規矩親自拿回深圳退寄。

但言論隨即被其他買家反擊，有網民反駁並非貪圖一件劣質貨，而是部分無良商家看準本港買家退貨困難的弱點，故意將次貨或爛貨寄來香港。有網民分享經歷，指商家明知自己寄錯爛貨，卻依然要求買家自費寄回，最終只肯賠償兩元了事，買家氣憤之下才尋求官方介入全數退款，強調絕非為貪小便宜而濫用機制。

來源：拼多多開心share分享群＠facebook