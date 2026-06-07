極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮

極致網購真是無極限！一個堆放在將軍澳屋苑路旁的快遞紙箱，疑因為被大雨淋至濕透霉爛而跌出「私隱」，箱內的物品直接暴露於爛紙皮外。網民看清跌出來的「兩條嘢」真身後極為錯愕，難以置信地驚呼：竟然連「ＸＸ」都要專程網購落嚟！？詳情見下圖及下文：

極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？逐張睇↓↓↓↓

樓主：盡快拎取😮‍💨

樓主昨天（6日）在社交平台 facebook 群組「將軍澳主場」上載相片發帖，無奈地留言指：「盡快拎取😮‍💨」。相中可見，從霉爛紙箱中跌出來的「兩條嘢」，竟然是沾有泥土、看起來相當肥美的新鮮生番薯。

網民匪夷所思：香港買番薯好貴咩？

網民對這則帖文大感興趣，但大家的焦點並不在於「尋人」處理這堆網購物品，而是對於有人連「生番薯」都要大費周章從內地網購過來，感到匪夷所思，紛留言狂嘲：

•「黐線，咁都要拼（網購）」；

•「買幾蚊番薯，攞幾千睇醫生」；

•「香港買番薯好貴咩？有無折墮成咁呀」；

•「番薯都要淘（網購）我真係戥你健康擔心」。

網民憂食安問題

不少網民指出，這類新鮮食材在長途運送過程中容易變壞，而且來源不明，食用安全成疑。有網民憂心忡忡地表示「裏面好多蟲蛋，放的地方污糟邋遢」；有人亦擔心連番薯也都網購，「香港街市（的生意）都受影響」。

眼見這兩條生番薯暴露在濕漉漉的街頭，有網民發揮幽默本色，指它們隨時會「就地生長」：「大雨過後，番薯好快發芽」、「落雨濕晒，聽朝出太陽可以發芽啦」；有人更搞笑稱：「淘完唔拎，等佢發芽...食番薯葉」，強調「兩條🍠🍠係無辜㗎...」。

網民：生雞蛋、榴槤都有人網購

更有網民爆料，除了番薯，原來身邊還有人會網購「生雞蛋」、「蘋果」、「蒸餾水」，甚至「黐到榴槤都淘落嚟」，令人嘖嘖稱奇。

資料來源：Kwan Kwan＠facebook將軍澳主場

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