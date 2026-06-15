港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮

一位帶着兩名小朋友移居日本福岡的香港媽媽在社交平台發文，大談當年初到貴境的慘痛經歷，她一家四口住進公司安排的住所，竟因為生活噪音遭到樓下連環投訴，最終落得「住咗三日兩夜，第三日就要搬走」的窘境，而被逼遷當日更下著大雨，事件掀引大批網民熱議中日居住文化的巨大差異，「香港人聲線」亦成為討論焦點。

搬入三日鄰居連環投訴即被逼遷：嗰日仲落緊大雨...

樓主表示，她們一家四口「唔係完全移民」，而是因為丈夫到日本工作，而舉家移居福岡，她憶述，4年前一家人剛抵達福岡，丈夫公司為他們租下了一間沒有電梯的「Studio Flat」（開放式單位）。當時丈夫需要分開多次，獨自將從香港帶來的行李扛上三樓。

惡夢在入伙第一天便悄悄降臨，樓主坦言，當時他們一家只是「用番香港人聲線+正常喺屋企行路+小朋友玩嘅聲音+開埋喼整理行李」，怎料翌日早上，丈夫公司便收到管理公司轉達樓下住戶的強烈投訴。

管理公司更下達通牒，表明若再收到投訴便必須搬走，為免生事，樓主一家第二日清晨便「小心翼翼，唔敢發出大嘅聲音」，甚至一大早出門以防騷擾鄰居。可惜事與願違，當他們回家後，再次收到投訴並被要求立即搬離。樓主回想當時的慘況直言壓力極大：「即係住咗三日兩夜，第三日就要搬走，嗰日仲落緊大雨......」

在樓主隨帖文上載的相片，相片展現了一條典型日式公寓的樓梯，但未有交代是否即是當初所住單位，但樓主透露她們一家住3樓，雖然她認為只是正常音量，但當收到鄰居噪音投訴，「我地都開始意識到間屋嘅地板好薄，少少聲都好敏感會聽到」，而在翌日再被第二度投訴後遭勒令搬走，當時正下大雨，「而家諗番起都覺得好大壓力...」。

網民熱議：日本木造樓房隔音極差 「香港人聲線」成原罪？

帖文引發大量有居日經驗的網民共鳴，不少網民指出，日本的租屋材質是關鍵，他們分享經驗指，日本舊式兩層高房屋（アパート）多為鋼架木屋或木製樓房，隔音能力幾乎是零，「鄰居行樓梯上樓返屋企都聽到一清二楚」，甚至連隔壁大聲講電話、打呼嚕的聲音都能聽見。網民強烈建議有小朋友的家庭，必須選擇石屎樓（マンション）、住地下樓層，或者直接租住獨立屋（一戶建），否則根本無法避免噪音問題。

另外，「香港人聲線」亦成為討論焦點，有網民直言，香港人習慣的正常音量，在日本人的標準中已經是「大聲到不得了」，加上日本社會對幼童跑跳的腳步聲極為敏感，有網民便感嘆：「日本就係咁，容不下晚上洗衫、凌晨沖涼、小朋友吵鬧。」

有住日港人更分享，部分日本鄰居神經過敏，甚至會因為一些微小的聲音而暗中瘋狂寫信投訴甚至報警，形容這類「怪人」在日本屢見不鮮，有網民甚至坦言：「日本係一個非常唔自由既社會，唔係政府監控你果種，係好X多規矩...」

樓主樂觀回應：汲取經驗融入當地 慶幸福岡依然宜居

面對部分網民質疑「帶住細路移民日本實在不智」或是認為日本「適宜旅遊不宜長居」，樓主則展現出極高的適應力與樂觀態度，她澄清，其實只有第一間木造公寓遇到這種極端情況，後來搬到石屎大廈後便再無投訴。她亦入鄉隨俗，堅持在晚上10點後才開洗衣機和洗澡，盡量減少對鄰居的影響。

樓主總結這段經歷時表示，去到別人的國家生活，想融入當地社會便需要尊重別人的文化，她感恩這段經歷：「喺日本生活，磨鍊左我嘅人生（尤其帶住兩個細嘅），亦帶咗好多好好嘅回憶俾我地一家人。如果要再揀，我都會跟埋老公一齊過嚟做嘢。」她更盛讚福岡其實是一個非常宜居、舒服的城市，極度適合有小朋友的家庭落地生根。這場「3日2夜逼遷驚魂」，最終亦化作了他們一家人在異鄉成長的寶貴一課。

來源：fukuoka.finds.jp@Threads