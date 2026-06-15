長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮

本港的士服務質素再次成為網絡熱點，有的士司機在社交平台上載車Cam片段，顯示有同行疑拒載一對準備由沙田前往上環東華醫院看病的長者，樓主對於同行「過海大旗都揀」，感嘆道：「呢個行業真係自己搞死自己」。樓主最終接載了這對長者，並被兩位老人家散發出的和藹態度深深打動，帖文掀起熱議。

車Cam直擊：兩老登車僅數秒即無奈落車

事發在上周五（12日）中午約一時左右，當時樓主駕的士在沙田市中心的士站等客，據樓主隨帖文上載的車cam片顯示，兩名一男一女的長者步履蹣跚地走近，並登上了前方的士。

但是該部的士在兩人上車後，只是稍微向前移動了一點點便停下。隨後，兩名長者竟打開車門，無奈地雙雙下車，並轉步走向排在後方、即樓主駕駛的的士，整個過程被樓主的車Cam完整記錄下來。

伯伯轉車一刻吐一句話顯修養

樓主其後發文交代了這趟車程的暖心細節，當長者上了樓主的車後，伯伯客氣地說：「麻煩師傅，上環東華醫院。」樓主爽快答應。伯伯隨後感嘆了一句：「坐呢架舒服啲。」樓主連聲附和，並細心為長者調大冷氣，叮囑「如果凍就出聲」。

樓主坦言，到了那一刻，他已經無意再去追問為何前車拒載，因為他深深感受到兩位長者散發出的「和藹磁場」，連自己的心態也平靜下來，不再糾結於剛才發生的不快畫面。

好心司機道出業界悲哀：「大旗仲要揀」

事件曝光後引來熱烈討論，有網民分享自身經歷與樓主交流，指曾經遇過在商場外前車不肯過海，結果自己上了後車，感嘆這麼好賺的過海生意都有人不願意做。樓主見狀亦回覆網民，無奈地表示：「生意唔好，大旗仲要揀」，道出了業界部分害群之馬「連大旗客都要揀」的荒謬現象。

網民怒轟拒載 大讚後車司機暖心接載

對於有的士的拒載行為，大量網民表示憤慨，直斥去醫院拒載是「真無品」，不解為何「沙田去東華」這種大旗都不做，批評這類司機「過海唔去，短程唔去，長程無回頭客唔去」，最終只會「搞衰晒」整個行業，有網民亦認同樓主所言，直斥「呢個行業真係畀呢班人搞死」。

有經常在沙田搭車的網民更形容，部分區內的士根本只做區內生意，猶如「沙田嘅綠van」，一出沙田就拒載。對於伯伯那句「坐呢架舒服啲」，有網民認為這充滿了「累積咗唔少人生智慧」，亦展現高EQ，有網民幽默地猜測是否前車車廂太熱或有異味才導致長者下車。網民亦同時紛紛大讚樓主是「好的士司機」，指他不僅幫了公公婆婆，更為服務業樹立了「你好我好大家好」的榜樣。不少人留言送上祝福，感謝他送拒載司機一程，並祝願他未來「日日道道暢通」，好心有好報。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得拒載，乘客如遇司機「揀客」，可記下車牌、司機姓名等資訊，向警方或運輸署等有關部門作出投訴。

來源：lomilkm＠Threads

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