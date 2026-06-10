北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮

北上深圳消費性價比高，當中「配眼鏡」更是港人熱門之選，有港人在社交平台詳盡分享一個人去深圳眼鏡舖配眼鏡時的防伏心得，更奉勸大家「真係唔好咁老實」，這篇猶如「北上配鏡指南」的帖文掀起熱議，當中深圳「度數配足」，與香港「主動減度數」的迴異操作更成為討論焦點。

「深圳度數較到盡 VS 香港主動減度數」邊種先啱？港男爆深圳配鏡防伏指南 兩地驗眼手法引熱議

四大揀選秘訣＋埋單前少問「這句話」易變水魚

樓主在「深圳配眼鏡資訊交流分享組」facebook專頁發帖，分享劈頭第一句便點醒港人，直指好多人去配眼鏡都「懵盛盛，店員講乜就信乜」，往往是回到家上網一查攻略，才驚覺「發現俾人搵笨」。

為了不讓更多人步其後塵，樓主無私分享了四大揀選秘訣，首先是折射率，樓主強調「折射率唔係愈高愈好，揀啱度數先係重點」，例如600度以上才適合1.74折射率。其次是鏡片品牌，樓主強烈建議「淨係揀品牌鏡片，雜牌免問」，點名蔡司、依視路等知名大廠才靠得住。

至於鏡框，樓主提醒大家唔好淨係貪靚，一定要睇材質，首選純鈦金屬。最後，樓主亦提到防藍光鏡片並非人人適合，特別是從事設計類工作、對色彩辨別要求高的人士。

樓主更千叮萬囑，埋單前必須連珠炮發問清楚五大問題，包括「鏡片包裝袋會唔會俾返你？」、「有冇品牌官方授權書？」、「眼鏡具體售後內容係點？」、「鏡片同鏡框有冇查驗渠道？」以及「鏡片有幾多折扣？」，務求令店員知道你是有備而來，買單前記住做足功課，唔好咁易俾人說服。

無老花硬說有？網民分享北上中伏經驗

帖文引來大批網民熱議，不少人留言指內地部分眼鏡舖營銷手法進取，雖然當中有不少良心店舖，但亦試過遇伏。有網民分享經歷，指明明自己沒有老花，卻被店員硬說有，然後不斷推銷漸進鏡、防藍光及1.74超薄鏡片，當樓主拒絕後，店員又瘋狂推銷一個在香港從未聽過的內地眼鏡框品牌。

為此，有另一位網民在留言區附上了一張疑似來自內地社交平台小紅書的圖文截圖，圖中展示了一副該內地品牌的眼鏡及相關宣傳文字，暗諷部分店舖硬銷所謂的「名牌」其實水份極高。

深圳度數配足反成大忌？港男戴到變「假遠視」

除了推銷手法，深港兩地視光師的「驗眼標準」更意外成為熱議焦點，甚至顛覆了不少人「度數越準越好」的認知，有網民率先發問：「發覺深圳配眼鏡，視光師會配到度數好盡，相反香港會減幾十度，究竟邊個會好啲？」

不少過來人紛紛留言指，度數「配到盡」其實是大忌，隨時弄巧反拙，有網民分享，試過在內地配足度數後，「有排帶眼鏡睇唔到近嘢」，甚至「以為自己老花」，後來才發現是因為度數太足而變成了「假遠視」，雙眼非常辛苦；有網民更直指，配得太足不但會頭暈不適，更會令視力極速衰退「好快又再配過」。

相反，大批網民力撐香港視光師「主動減幾十度」的做法才是業界共識與良心，有網民引述香港視光師的解釋，指如果並非每天全天候戴眼鏡，或者驗眼時遇上近期睡眠不足，都會影響驗出來的真實度數，因此主動略減幾十度，「雖然是有點唔夠清的感覺，但是對眼會舒服好多」。

為了求安心，有網民甚至建議北上配鏡時，先去內地的正規眼科醫院驗眼，拿著度數紙再去眼鏡舖配鏡，以防被眼鏡舖的視光師亂較度數。至於有患有900度深近視的苦主更上載相片大呻，高折射率與追求視野寬闊的鏡片價錢隨時翻倍，感嘆當中的水實在太深。

網民：為吸長者醫療券 香港配眼鏡亦滿布陷阱

不過，這場「北上配眼鏡」的爭論並非一面倒，有網民就認為其實「天下烏鴉一樣黑，差別係呃多少」，直指香港配眼鏡同樣充滿陷阱，有網民指香港部分店舖看準長者有醫療券，便會「有幾多佢會sale盡你」，最後只留幾百元讓長者看醫生；甚至有網民試過在旺角花三千元配一款鏡片，最後懷疑被換成同品牌的平價兒童系列，大呼被騙。

有精明網民指出，地區不是重點，重點是「有冇揀到一間正常嘅眼鏡舖」，關鍵要在去配眼鏡前，做足功課。

來源：深圳配眼鏡資訊交流分享組＠facebook

相關閱讀：

港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧

深圳眼鏡店老闆爆業界蠱惑招 「超A貨」充斥教辨名牌鏡片鏡框真偽

